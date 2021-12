Filme ‘Eduardo e Mônica’ amplia 'Renatoverso' nos cinemas com adaptação sóbria

Alice Braga (“O Esquadrão Suicida”) e Gabriel Leone (“Minha Fama de Mau”) dão vida aos protagonistas. René Sampaio dirige a produção. Um detahe chama atenção. É dele também a versão para o cinema de “Faroeste Caboclo” (2013). Assistimos o filme, conversamos com elenco e será que estamos diante de um “Renatoverso” nos cinemas?

Essa possibilidade diverte os dois atores. Fã assumido da banda, Leone descreve que as características criativas do compositor podem ter a chave dessa resposta. "Renato tinha algumas músicas meio Bob Dylan, de contar histórias e elas sempre se ambientam em Brasília que era o universo dele. ‘Faroeste...’ e ‘Eduardo...’ foram escritas antes mesmo da Legião existir, inclusive. Era ele moleque vivendo em Brasília. É absolutamente possível esse 'Renatoverso'", brinca o ator.

Alice Braga explica que recriar Mônica foi um processo de contribuição entre roteiro, set e direção. "É uma mulher que é várias coisas em uma. Sou um pouco assim também. Ela tem força, ela é feminista, briga pelo que acredita. Mas, é amorosa, verdadeira. Gosta de viver, viajar, rodar o mundo. Tem umas coisas que seria bonito fazer essa personagem numa década tão difícil como foram os anos 1980. Acabando de sair da Ditadura, tem coisas muito interessantes ali para interpretar", conta.

Ainda sobre a construção dos persoangens, Leone aponta que a música, por mais elementos visuais que tenha e esteja no imaginário popular, precisava ser pensada enquanto uma obra cinematográfica. Diferente disso, seria mais um videoclipe do que um filme.

“Acho que essa era nosso grande objetivo. Transpor a essência da música para um roteiro de longa-metragem de quase duas horas. É claro que a música está muito presente, tanto enquanto essência e alma, como referências a situações e diferenças entre os dois. Expandimos o universo da música, mesmo personagens que são citados, até personagens que precisaram ser trazidos, construídos e criados no roteiro para que o filme tivesse coerência e fosse um bom filme", descreve.

Ao trazer uma história escrita há mais de 40 anos, o filme encara a oportunidade de atualizar a mensagem original. Alice explica que a esperança é uma linha condutora da trama.

O amor salva. O amor inspira. Eu realmente espero que as pessoas se emocionem, pois o filme fala de diferenças e encontro. Estamos num momento muito triste de um governo que incita a diferenças, a raiva, o ódio e que incita a morte. Temos que lutar com todas as forças contra isso. E a arte, é por isso que ele quer tanto destruir a arte. Arte dá esperança, dá amor e inspiração. Temos que cada vez mais ver a arte e acreditar no amor"

Para Leone, o filme ilmunina duas pessoas diferentes e que descobrem a se respeitar. "Aprendem um com o outro. Inclusive a se abrir às diferenças, aprender com isso e evoluir. É muito bonito, ampliando isso para uma comunidade, uma sociedade como a que vivemos isso é fundamental.

As filmagens do longa começaram em 2018. A pandemia da Covid-19 adiou a estreia da produção. Mesmo com a realidade do streaming, os realizadores optaram por aguardar o tempo certo e lançar o longa nos cinemas. Alice revela esperar há anos que as pessoas vejam o filme.

"Fazia tempo que não filmava no Brasil. Foi bom fazer esse projeto. Me reencontrar com o cinema brasileiro. Poder trabalhar com Gabriel que admiro, foi muito especial. E lançar um filme hoje no Brasil é um ato de resistência. Tem esse prazer de “Poxa, vamos lançar!”. Vamos mostrar para o público o nosso cinema, a nossa equipe e o nosso talento. Tem isso também", descreve.

Legenda: René Sampaio, Alice Braga e equipe no set da produção Foto: Janine Moraes

Baseado em um sucesso do rock brasileiro, o trabalho de René Sampaio investe em trilhas não só da Legião Urbana, mas de referências sonoras da década onde a história acontece. Os atores dividem a relação pessoal com a música de Renato Russo.

A relação de Leone veio por conta dos paise se afirma como um "legionário", como os fãs do grupo de Brasília gostam de falar."É minha banda de rock favorita. Renato é um dos caras que mais me emociona. Foi uma honra contar uma história que vem a partir de uma música deles", conclui Gabriel Leone.