Festival Zepelim divulga horário dos shows; confira ordem das atrações

A segunda edição do Festival Zepelim reúne grandes nomes da música nacional em Fortaleza, nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park. Numa estrutura montada em dois palcos, um ao lado do outro, os artistas se revezam e a produção promete encontros inéditos durante o festival.

Confira horário das atrações do Festival

19/08 - Sábado

16h - Mateus Fazeno Rock (Palco Sol)

16h50 - Lamparina (Palco Mar)

17h45 - Rachel Reis (Palco Sol)

18h40 - Selvagens à Procura de Lei + O Grilo (Palco Mar)

19h55 - Gilsons (Palco Sol)

21h - Luedji Luna (Palco Mar)

21h55 - Gilberto Gil (Palco Sol)

23h20 - Nação Zumbi + Academia da Berlinda (Palco Mar)

0h35 - Baiana System (Palco Sol)

01h50 - Tasha & Tracie (Palco Mar)

02h45 - Mulú (Palco Sol)

20/08 - Domingo

16h - Makem canta Rita Lee (Palco Sol)

16h50 - Thiago Pantaleão (Palco Mar)

17h30 - FBC (Palco Sol)

18h25 - Lagum (Palco Mar)

19h30 - Criolo (Palco Sol)

20h35 - Duda Beat (Palco Mar)

21h40 - Ney Matogrosso (Palco Sol)

23h - Marina Sena (Palco Mar)

0h05 - Xamã (Palco Sol)

01h05 - João Gomes (Palco Mar)

02h30 - Tropkillaz (Palco Sol)