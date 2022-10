Fagner celebra aniversário com álbum em homenagem a Belchior

O cantor Raimundo Fagner completa 73 anos, nesta quinta-feira (13), com o lançamento de um novo álbum. A produção é uma homenagem ao amigo conterrâneo Belchior. Eles são conhecidos por diferentes parcerias musicais.

O álbum "Meu Parceiro Belchior" conta com 12 faixas. Do total, oito são parcerias de Fagner com Belchior, que morreu em 2017 e foi um dos representantes do grupo que ficou conhecido como Pessoal do Ceará, que incluía ainda nomes como Amelinha e Ednardo.

Composições inéditas

Legenda: Cantores cearenses somaram diferentes composições até 2017 Foto: Reprodução/Instagram

Seis composições já haviam sido gravadas por artistas como Elis Regina e Wilson Simonal. As outras duas, "Posto em Sossego" e "Alazão", estavam inéditas até agora, segundo o jornal Folha de São Paulo.

Foi o pesquisador musical Marcelo Fróes que localizou “Alazão” e “Posto em sossego”, em 2021, e as entregou a Fagner. Na primeira, a dupla contou com a adesão de Fausto, letrista recorrente da discografia de Fagner

"Lamento até hoje o fato de, quando fiz um CD, o “Amigos & canções” (de 1998), que tinha muitas participações, não ter convidado o Belchior. Ele me ligou e falou: “Pô, magro, eu não vou entrar nesse disco, não?”. E eu falei: “Qual foi o último disco teu do qual eu participei?”. Fui cruel, fui muito mal nessa", lamentou Fagner, em entrevista ao Jornal O Globo.