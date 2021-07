Exposição em Fortaleza celebra memória de Cazuza

A voz de Cazuza (1958-1990) continua viva e admirada. Em 7 de julho de 1990, o Brasil perdia Agenor de Miranda Araújo Neto. O cantor e compositor escreveu uma carreira efêmera, porém luminosa. Em menos de uma década, realizou nove discos, três com o Barão Vermelho. Explosivo, intenso, exagerado... Inúmeras definições tentam traduzir o fenômeno Cazuza.

Em Fortaleza, o 31° aniversário de morte do roqueiro ganha homenagem. De hoje até 18 de julho, a exposição “Um trem para as estrelas” acontece no Espaço Cultural Bruta Flor. O acervo reúne discos (singles e compactos raros), VHS e Fita K-7. Outro destaque são registros de revistas, jornais da época e fotos originais do cantor.

O evento também conta com música. No sábado (11), às 19h, o projeto Altos Versos realiza apresentação cover do ícone. Proprietário do Espaço Cultural Bruta Flor, Cesar Sabino assina a curadoria da mostra. São mais de 35 anos colecionando itens de Cazuza, entre outros artistas da MPB.

Celebração da vida

A primeira vez que este acervo foi apresentado ao público foi em 2013, detalha Cesar Sabino. Durante três meses, os itens da coleção foram expostos em São Paulo. Um trem para as estrelas”, traz uma versão mais compacta, mas não menos repleta de itens raros.

Legenda: Rara peça de vestuário do cantor

"É a celebração da vida de Cazuza. Ano passado, foram os 30 anos de morte. No entanto, nesse período, estávamos todos confinados. Tudo era muito recente por conta do vírus e da pandemia", detalha o curador.

Novo espaço

Fã desde muito jovem, Cesar Sabino comenta que Cazuza e outros nomes como Renato Russo foram artistas que falavam e cantavam para toda uma geração.

Para rememorar um personagem tão intenso quanto Cazuza, a exposição investe em peças gráficas (jornais e revistas de época) e material de vídeo (shows filmados em Super 8). Nesse mergulho da memória, o visitante também pode adquirir de CDs, DVDs e LPs.

Legenda: Resgate fonográfico, audiovisual e jornalístico

“Um trem para as estrelas” demarca a presença do espaço cultural Bruta Flor. Surgido no fim de abril deste ano, o local é composto por galeria de arte, loja de discos, cafeteria, restaurante e bar.

"É uma satisfação montar a exposição em Fortaleza, minha cidade. Uma das missões do espaço cultural Bruta Flor é de divulgar a arte local, abrangente, que envolva música. E também poder deixar a chama e a importância que foi a vida meteórica do Cazuza, finaliza o organizador.

Serviço:

Exposição “Um Trem para as Estrelas”. Entre os dias 7 e 18 de Julho. Espaço Cultural Bruta Flor (Rua Antônio Augusto, 806, Meireles). Horário: Quarta-feira (12h às 18h), quinta-feira a sábado (12h às 22h) e domingo (12h as 16h).