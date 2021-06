Evento virtual debate saúde, arte, produção e literatura no universo LGBTQIA+

Em uma nova iniciativa voltada para a conscientização social no mês do orgulho LGBTQIA+, profissionais das áreas da saúde, arte, produção e literatura terão a oportunidade de compartilhar suas experiências em evento on-line e gratuito, promovido pelo Instituto Vale do Jaguaribe, nesta segunda (28) e terça-feira (29).

A programação será transmitida pelo canal ConexãoFVJ, no YouTube, e inclui debates, lançamentos e apresentações artísticas.

“Queremos que o público em geral repense seu olhar sobre a causa e em quanto todos podemos contribuir para inclusão, quebra de preconceitos, aceitação. Também é uma oportunidade para que artistas possam inspirar outros a seguirem ou iniciarem suas carreiras”, introduz Denise Pontes, coordenadora de projetos do IVJ, uma entidade sem fins lucrativos.

Entre os convidados, estão os estilistas Márcio Queiroz e Lindebergue Fernandes, os escritores Talles Azigon e Ícaro Machado, e o cantor Jay Guerra, por exemplo.

Legenda: Lindebergue Fernandes participa da mesa sobre moda como objeto de revolução e luta Foto: Divulgação

“Pensamos em reunir nomes do universo LGBTQIA + que, além de produzirem arte e cultura, tivessem uma fala ativa dentro do movimento. Hoje, não podemos simplesmente ficar calados e seguir a vida, é preciso se posicionar sobre os direitos. Dessa forma, fomos nos aproximando dessas personagens, que fortalecem a nossa sigla”, contextualiza o jornalista e escritor Diego Gregório, um dos responsáveis pela curadoria.

Ainda segundo Diego, os temas norteadores do encontro foram pautados a partir da própria relevância em discuti-los dentro do movimento.

Com a arte se muda a vida de uma pessoa, é a maior expressão que podemos ter. E a saúde é o nosso bem mais precioso. No Brasil, quando se fala sobretudo de saúde física e mental do LGBTQIA+ ainda envolve preconceito, rejeição e invisibilidade. Estamos expostos, vulneráveis e silenciados e isso precisa mudar”, declara.

Legenda: Talles Azigon é um dos representantes da literatura na programação Foto: Divulgação

Dentro dessa perspectiva, inclusive, será lançada uma plataforma e uma cartilha focadas em habilidades socioemocionais. As ações integram o projeto Kzuza, do Curso de Psicologia/FVJ e propõem uma rede de apoio psicossocial/autocuidado para a saúde da população LGBTQIA+.

De acordo com Denise, a comunidade poderá solicitar consultas pelo aplicativo Kzuza, por exemplo. “Queremos ouvir as pessoas para fazer com que ele melhore cada vez mais”, adianta.

A coordenadora de projetos do IJV destaca que pelo menos 20 pessoas trans em trabalho de prostituição em Aracati estão sendo convidadas a dialogar com a iniciativa.

Além de suporte psicológico, o instituto está programando cursos de capacitação profissional e palestras para sensibilização de empresários e funcionários sobre a importância de dar espaço e respeito a esse público.

Legenda: Diego Gregório compõe a curadoria e fará mediações no evento Foto: Lindemberg Ferreira

Para Diego Gregório, é preciso conscientizar e provocar o pensamento crítico, além de fazer a comunidade se orgulhar do que produz. "É sobre luta e sobre orgulho! E tanto a região do Vale do Jaguaribe quanto as demais precisam com urgência acolher esses significados”, finaliza.

Confira programação completa:

1º DIA - SEGUNDA - 28 DE JUNHO

18h: LGBTQIA + ARTE & CULTURA - Combatendo a LGBTfobia e Promovendo a Cidadania. LGBTQIA+ através da Arte e da Cultura.

Apresentação: Rafael Barbosa (Professora, Miss Gay Aracati e Militante LGBTQIA+)

Participação Online

Manoel Moacir (Doutor em Artes, Professor e Psicanalista)

Ednilson Ferreira (Professor da Educação Básica e Superior. Militante pela Educação,

Cultura, Esporte e Direitos Humanos.)

Jay Guerra – Cantor

Rafael Barbosa (Professora, Miss Gay Aracati e Militante LGBTQIA+)

Márcio Rocha (Educador, Artista e Produtor)

Convidados

Noá Bonoba (Mestra em Artes, Professora, Atriz e Roteirista)

Edgel (@amulherdofuturo, jornalista, produtor e diretor da revista Com Estilo)

Valdir Lins

Dayse Estwood – Diretora da Associação Mães pela Diversidade

20h: LGBTQIA+ MODA - A moda como objeto de revolução e luta

Mediação: Diego Gregório (Jornalista e escritor)

Participação Online:

Lindebergue Fernandes - Estilista e militante lgbtquia+

Mário Queiroz - Estilista - escritor e pesquisador sobre homens brasileiros

Rhasny Roque - diretora criativa da Tshirt in Box e militante LGBTQIA+

Convidado: Claudio Silveira – Diretor do Dragão Fashion Brasil (DFB Festival)

2º DIA - TERÇA - 29 DE JUNHO

16h: LGBTQIA+ Saúde: Saúde Mental e física

Lançamento da Plataforma KZUZA do Instituto IVJ e da Cartilha: “Habilidades

Socioemocionais” escrita pelos alunos de Psicologia da FVJ

Mediação: Rômulo Rocha (Aluno do Curso de Psicologia FVJ e co-autor da Cartilha de

Habilidades Socioemocionais)

Participação online:

Windysa Maia (Aluna do Curso de Psicologia FVJ e co-autora da Cartilha de Habilidades

Socioemocionais)

Dione Holanda (Professora do Curso de Enfermagem , especialista em Educaçao Global

e Saúde Pública)

Gioconda Aguiar - Coordenadora do Grupo Mães pela Diversidade do Ceará

Carla Pinheiro (Psicóloga, Responsável pelo Projeto Transformar)

18h: LGBTQIA+ Literatura - A Voz do LGBTQIA+ na Literatura

Mediação: Diego Gregório (jornalista e escritor)

Participação Online:

Ícaro Machado (Jornalista e Pesquisador, Autor do livro Criança Viada)

Talles Azigon, (Escritor, idealizador da Livro Livre Curió e founder da editora Substância

Ivann Willig (Cineasta, Bacharel em Artes Cênicas, Escritor do Livro Grades do

Preconceito)

Thainá Silveira – Jurista

20h: Encerramento: LGBTQIA+ Noite Cultural

Participação Online

Jay Guerra

Convidados:

Betto Lins (Ator, músico e Compositor)

Dança/Solo/Performance: Projeto Transpassando