Equipamentos culturais de Fortaleza dedicam programação ao Dia do Orgulho LGBTQIA+

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é considerado um marco de resistência e luta. Em Fortaleza, o 28 de junho é acompanhado de uma série de atividades nos equipamentos voltados à cultura. A agenda inclui exibições de filmes, shows, encontros e projetos formativos. Artistas LGBTQIA+ são protagonistas destas ações.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove trabalhos que debatem questões de identidade de gênero e sexualidade. Na segunda-feira (28), às 15h, o YouTube do Dragão transmite a live "FALA SAPATÃO - Orgulho e Amor como estratégias para existir".

Marília Oliveira, Luana Caiubi e Renata Monte participam do encontro virtual. Em pauta, as realizadoras discutem a afirmação da lesbianidade enquanto política de existência e a ratificação de suas trajetórias pessoais e profissionais.

"O trio potencializa as trocas e amplia conhecimentos acerca da lesbianidade, sua história e movimentos sociais, sua produção artística, seus entrecruzamentos entre raça e classe, saúde ginecológica, binarismo de gênero e mais", descreve o texto de apresentação do projeto.

Audiovisual LGBTQIA+

O Cinema do Dragão realiza mais uma edição do "Sessão Circular", programa voltado à difusão de curtas metragens brasileiros. Quatro produções abordam as experiências de mulheres lésbicas e suas relações de amizade e família. São trabalhos de Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco.

A programação traz "Quinze" (2014), de Maurílio Martins; "Aonde Vão os Pés" (2020), de Débora Zanatta; "Rebu - a egolombra de uma sapatão quase arrependida" (2020), de Mayara Santana; "Peixe" (2019), de Yasmin Guimarães; e "À beira do planeta mainha soprou a gente" (2020), de Bruna Barros e Bruna Castro.

Legenda: Cena de "Aonde Vão os Pés", em cartaz na Sessão Circular

Bom Jardim na causa

Rodas de conversa e iniciativas de visibilidade demarcam o orgulho LGBTQIA+ no Centro Cultural Bom Jardim. Dia 28 e 30, às 16h, o YouTube do CCBJ transmite "Artista em Pauta". A proposta é registrar e divulgar a história de importantes nomes da cena em Fortaleza. As artistas Stefany Mendes e Megh Coelho são as respectivas convidadas de cada exibição.

Dia 25, às 18h, também pelo canal de YouTube, acontece o "TransVersos: Um papo sobre a cena trans de Fortaleza". Participam Tom Shelle, Haile Bruno, Nik Hot, Stefany Mendes e Henrique Vivazz.

Legenda: Stefany Mendes participa do "TransVersos: Um papo sobre a cena trans de Fortaleza"

O evento "Narte apresenta" conta com duas datas. Dia 28, 19h, é possível acompanhar “Bate papo com convidades sobre o dia do orgulho LGBTQIA+” com Deyse (mediação), Alyne Ewelyn, Ianca Agostinho, Giordana Frapiccini, Moacir Mansor, Bruna Iozzi D'Furtado e Tiê Rocha.

Dia 29, 19h, será vez de Renato Hirco apresentar a videoperformance “Me empresta teu sapato vermelho?”. Na "Quarta Livre", dia 30, 19h, Stefany Mendes e Jô Costa apresentam a Vivência Poética “Transpassadas”.

Travestidas no TJA

Às 17h do dia 30 de junho, a Escola Porto Iracema das Artes recebe a autora de “Vozes Transcendentes: os novos gêneros da música brasileira”, Larissa Ibúmi. O livro reúne entrevistas com artistas LGBTQIA+ como Liniker, Linn da Quebrada, Johnny Hooker, Luana Hansen e Tiely.

Legenda: "Cabaré das Travestidas" no palco do TJA Foto: Bruno Soares

Nessa sexta-feira (25), a Biblioteca Pública do Estado do Ceará (BECE) mergulha no processo de escrita e na narrativa do livro “A Palavra que Resta”, de Stênio Gardel, dentro da sua nova faixa de programação “Travessias Literárias”.

No dia 28, às 19h, o canal de YouTube do Theatro José de Alencar (TJA) reapresenta o espetáculo “Cabaré Online”, das Travestidas. Em seguida, às 20h, acontece a transmissão do segundo episódio do “Tomada LBT”.

Com curadoria e apresentação de Honório Félix e Noá Bonoba, o programa terá como convidada a artista Isadora Ravena para um bate-papo virtual sobre sua trajetória na pesquisa.