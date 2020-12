Elliot Page publica primeira selfie após se declarar homem trans: 'apoio foi maior presente'

O ator Elliot Page, 33, publicou a sua primeira selfie após revelar ser um homem trans. Na legenda da foto, agradeceu a todos pelo apoio e amor transmitidos a ele.

"Do fundo do meu coração, obrigado. Seu amor e apoio foram o maior presente. Fique seguro. Esteja lá um para o outro. Nos vemos em 2021. Xoxo Elliot ", escreveu.

Conhecido por seus trabalhos no filme "Juno" e na série "The Umbrella Academy", o ator anunciou no começo de dezembro ser trans. Sua mulher, Emma Portner, afirmou estar muito orgulhosa da atitude do marido. "Tenho muito orgulho do Elliot Page. Pessoas trans, queer e não binárias são um presente para este mundo", escreveu ela no Instagram.

O ator também é reconhecido por papéis em filmes como "X-Men", "A Origem" e "Hard Candy". Antes da transição, Page já era ativista dos direitos LGBTQ+.

"Eu também peço por paciência e privacidade, mas peço para que vocês se unam a mim no apoio fervoroso às vidas trans todos os dias. A existência de Elliot é um presente em si mesma. Continue brilhando, amor. Amo muito você", completou Emma. Os dois são casados desde 2018.

Em 2018, Page foi uma das celebridades estrangeiras que aderiram ao movimento #EleNão, de oposição à candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro (sem partido). Em 2016, ele havia entrevistado o então deputado federal para a série de documentários "Gaycation", sobre a cultura LGBT ao redor do mundo.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?