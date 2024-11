Ednardo, Ricardo Bacelar e Amelinha lançam música inédita nas plataformas digitais

Para celebrar as quatro décadas de amizade entre o pianista Ricardo Bacelar e o cantor e compositor Ednardo, os artistas lançam nesta sexta-feira (1º) o single "Ícaro do teu sol", que conta com participação especial da cantora Amelinha.

Bacelar e Ednardo se conhecem desde que o músico era adolescente, época na qual ele chegou a integrar a banda do cantor, ainda aos 15 anos.

A relação entre os dois artistas inclui o disco "Única Pessoa" (1996), de Ednardo, que teve direção musical feita por Bacelar; e "Juro que tenho coragem" (2022), primeira faixa gravada em parceria pelos amigos.

O novo single é composto pelos dois cearenses e foi gravada em dueto. Ednardo assina a letra — que traz inspiração no mito grego de Ícaro — e Bacelar a produção, melodia e acordes.

A faixa traz ainda vocais de Amelinha, contemporânea de Ednardo na época do grupo Pessoal do Ceará e, também, parceira musical de Bacelar.

O convite para a participação da artista se deu quando ela gravava, em abril deste ano, um trabalho com o pianista, que por sua vez fazia na época a pré-produção do projeto com Ednardo.

Além de chegar às plataformas nesta sexta-feira (1º), "Ícaro do teu sol" irá ganhar também videoclipe especial na data de lançamento.

Legenda: Amelinha fez participação especial nos vocais de "Ícaro do teu sol", que reúne ainda Ricardo Bacelar (foto) e Ednardo Foto: Nicolas Gondim/ Divulgação

Ícaro do teu sol

Quando: lançamento na sexta, 1º

Onde: nas plataformas musicais e no YouTube

Mais informações: @ricardo_bacelar

Confira a ficha técnica completa: