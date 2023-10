Ednardo ganha exposição imersiva que celebra trajetória artística no Museu da Imagem e do Som

O Museu da Imagem e do Som abre a Sala Imersiva, no subsolo do prédio da Barão de Studart, para ecoar o talento de Ednardo. A exposição audiovisual gratuita “Ednardo Multi Midia” estreia neste sábado (07), e depois segue em cartaz nas noites de sexta, sábado e domingo até o fim de outubro.

A solenidade de abertura ao público, marcada para as 18h, contará com a presença do cantor e compositor, na praça do MIS.

O público poderá vivenciar imagens da cidade de Fortaleza, vídeos de shows, fotos, capas de vinis e artefatos do acervo pessoal até então desconhecidos. A imersão é composta por 5 telas simultâneas que interagem entre si. Foram utilizadas ainda gravações em 360 graus, dando uma ideia da dimensão multiartista de Ednardo.

O roteiro é assinado pelo próprio artista e a concepção e direção são da produtora Maira Sales.

Um artista multimídia

A narrativa da obra audiovisual imersiva “Ednardo Multi Midia” passa por diferentes abordagens, por meio de imagens da intimidade e da carreira. O autor conta sua história.

A mostra abre espaço também para apresentar outras facetas criativas do cearense, que vão além das canções, com produções inéditas nas artes visuais e na poesia erótica, interpretadas pelas atrizes Lila Almeida e Milza Gama.

Para a diretora da exposição, Maira Sales, documentar, de forma inovadora, os 50 anos de carreira de Ednardo foi um desafio. "Mais do que nunca, sua história e música vão dialogar com futuras gerações”.

SERVIÇO

Exposição “Ednardo Multi Midia” no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS)

Av. Barão de Studart, 410. Meireles

Entrada Gratuita



Abertura da exposição com a presença do artista

Sábado, 07 de outubro, às 18h na Praça do Mis Aberto ao público

Funcionamento, após a abertura

Sextas, sábados e domingos de outubro, das 18h às 20h (com acesso até 19h30)