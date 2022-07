Do Centro de Fortaleza para o Tik Tok: conheça o Bazar da Claudinha com peças a partir de R$ 10

Febre no TikTok, o bazar mais famoso da rede social fica em Fortaleza, mais precisamente no Centro da cidade, na Rua São Paulo. O Bazar da Claudinha viralizou após um produtor de conteúdo ir ao local e mostrar o acervo imenso de roupas, calçados e bolsas a preços baixíssimos. Hoje, diversos usuários vão ao local para gravar vídeos.

No amontoado de roupas, blusas por R$ 10, três calças por R$ 50 e casacos de frio por R$ 50. As peças, que são compradas usadas por um fornecedor de São Paulo, chegam a Fortaleza e podem ser garimpadas em um local a cara do centro da cidade.

Nascida no Maranhão, mas moradora do Ceará há quase 30 anos, Claudia Vieira, de 48 anos, mais conhecida como Claudinha, é a responsável pelo local. Desde que chegou em solo cearense, o bazar é a sua única fonte de renda e de toda a família dela, mas só no último ano é que a empreendedora viu o negócio alavancar e ter cliente a toda hora.

Legenda: No grande acervo do Bazar, é possível encontrar calçados, roupas e bolsas Foto: Fabiane de Paula/SVM

“Antes, eu trabalhava na feira, de lá vim pra Praça da Estação. Depois, aluguei um pontinho e tô aqui até hoje. Quando veio a pandemia, ninguém vendia nada, aí chegou um ‘fi’ de Deus e fez um vídeo. Disso aí, bombou, todo mundo vem aqui agora”.

De acordo com Claudinha, pelo menos 15 pessoas vão até o estabelecimento diariamente após conhecer pelo TikTok. Uma delas é a estudante Ingrid Gurgel, 20 anos, estudante. “Vi uma publicação de uma galera que eu sigo e fiquei bem curiosa para vir, porque é roupa bonita, de estilo, que a gente encontra bem barata. É a segunda vez que venho”, relata.

Legenda: O acervo traz blusas de time, sociais e também modelos polo Foto: Fabiane de Paula/SVM

Hora de garimpar

Claudinha explica que o acervo é composto por roupas masculinas, femininas, de tamanhos variados e também para crianças. “Tem roupa, calçado, bolsa, blazer, roupas de frio, calças, bermudas, roupas de festa, alfaiataria, tudo o que tu possa imaginar”.

Legenda: As botas são encontradas por R$ 50 e ainda são reformadas caso necessário Foto: Fabiane de Paula/SVM

O volume de peças pode até assustar à primeira vista, mas, com tempo e paciência, é possível garimpar itens a baixo custo, como tênis de marca por R$ 50, sobretudos por R$ 100 ou mesmo camisa de time por R$ 10.

Legenda: As bolsas no local custam a partir de R$ 10 Foto: Fabiane de Paula/SVM

O bazar é dividido em três espaços. Logo na entrada, há araras dispostas nas paredes e no teto, além de sacolas bem grandes recheadas de saias, vestidos, blusas, bermudas e mais. Mais adentro, em uma salinha, ficam as peças de alfaiataria, calças, blazers e até paletós. Nesse espaço, há um banheiro onde é possível experimentar as roupas.

O terceiro espaço fica na parte de cima do ponto comercial e é o estoque do bazar, porém os clientes não têm acesso.

Legenda: É possível encontrar peças como saias, vestidos e blusas por R$ 10 Foto: Fabiane de Paula/SVM

'Tu tá famosa, Claudinha’

O movimento crescente foi uma surpresa para Claudinha, já que nem conta no TikTok ela tem e só há três meses começou a usar o Instagram. Ela conta que descobriu a fama por acaso e pelos clientes.

“Eles chegavam aqui e diziam: ‘tu tá famosa, Claudinha’. E eu ficava sem entender, até que me disseram que era por causa do TikTok. Pra mim, é muita felicidade, porque é muito sucesso. As pessoas chegam aqui e já falam que vieram pelo TikTok”.

Legenda: Claudinha colocou placa indicando que é o local é o bazar mais famoso do TikTok Foto: Fabiane de Paula/SVM

A fama, então, foi toda provocada pelos milhares de usuários da rede social chinesa que vão ao local e gravam vídeos garimpando no bazar “mais famoso do TikTok”. Sejam com vlogs ou peças encontradas no local, os vídeos têm feito sucesso entre os internautas e não só do Ceará. Claudinha conta que recebeu a visita de um casal baiano que conheceu o bazar pela rede.

