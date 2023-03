Dia do Circo: confira selecionados para nova edição do Festival Internacional de Circo do Ceará

O Festival Internacional de Circo do Ceará acontece em julho deste ano, e revela a lista de selecionados para a nona edição exatamente na data em que comemoramos o Dia do Circo, nesta segunda-feira (27).

Os espetáculos se distribuirão em Fortaleza e no interior, com acesso gratuito. No total, montagens de cinco países e de sete estados do Brasil integram a programação.

Entre os cearenses, estão:

Coletivo FusCirco, com "Manual de Montagem" (Fortaleza)

Mágico Jeffy e Cia, com "Entre o Coelho e a Cartola (Fortaleza)

Reginho Circo, com "Malabares sobre monociclo" (Fortaleza)

Ynaiã, com "Fluindo em chamas" (Fortaleza)

Brenda Louise, com "Consultora Sili" (Fortaleza)

Circo Cultural, com "Arame duplo com Bruna Bianca e Suyanne" (Russas)

Beatriz Brasil, com "Ritmo e balanço: corda indiana" (Fortaleza)

Gil Rodriguês, com "Pluma feito aço" (Fortaleza)

Por sua vez, na seara nacional, o time é composto por:

As inigualáveis irmãs Cola, com "Cola Shows e As incríveis Claves" (São Paulo)

Cia Barnabô, com "Allegro Andante" (São Paulo)

João Carlos Artigos, com "Cabeça de Nego" (Rio de Janeiro)

Ítalo Feitosa da Silva, com "O Grande Giro da Morte" (Pernambuco)

Família Mambembe Los Iranzi, com "Brincando de ser brincante" (Paraíba)

Esio Magalhães, com "Circo do Só Eu" (São Paulo)

Ana Luiza Bellacosta, com "Madame Frôda em: Música Clássica!" (Distrito Federal)

Legenda: De São Paulo, a Cia Barnabô apresentará o espetáculo "Allegro Andante" Foto: Reprodução/Instagram

Fechando a lista, as atrações internacionais serão:

Palhaço Tomate, com "Tomate, puro Tomate" (Argentina)

Little Testa, com "4x4!" (Espanha)

Duo Esmeralda, com "Perch pole act" (Colômbia)

Paula Malik, com "La Band'AnimaL e MME ÇAVA" (França)

Fanfarria Ambulante, com "La Fabulosa Travesía" (Argentina)

Cia FloTTant, com "Flutuando" (Venezuela)

Resiliencia Cia. Lucia Fernández e Héctor “Chino” Carrozzo, com "Hair Hanging e Handstand" (Argentina)

Além dos selecionados, o evento poderá convidar grupos que acredite ser importante para a identidade do projeto, fortalecimento da linguagem e para agregar outras linguagens que dialoguem com as múltiplas possibilidades do universo circense.

Legenda: A Cia FloTTant, da Venezuela, trará ao público o número "Flutuando" Foto: Reprodução/Instagram

A ideia é que Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Itapipoca sediem de 60 a 80 atividades, entre apresentações de performances, números e espetáculos, além de cortejos, oficinas, encontros e seminários com debates. A seleção dos artistas e grupos escolhidos foi feita considerando 490 trabalhos propostos.

Ao todo, foram 84 inscrições de 18 países, na maior parte da América Latina. Do Brasil, o festival recebeu 406 inscrições, metade delas dos estados do Sudeste. Do Nordeste, foram 114 propostas de espetáculos e/ou ações de formação, das quais, mais de 50% do Ceará.

Viver o circo

Criado em 2014, o Festival Internacional de Circo do Ceará tem a proposta de capacitar, difundir e integrar as diversas expressões do universo circense no Estado.

Desde o começo, a iniciativa atrai artistas do Brasil e de outros países, além de aprendizes e apreciadores das artes do circo, para diversas apresentações artísticas e para possibilidades de aprendizado e troca de experiências através de encontros, vivências, seminários e rodas de conversa.

A partir desta edição, o projeto acontece em julho, mês das férias, otimizando encontros e maior presença do público para celebrar a arte circense de todas as formas possíveis.

Serviço

9º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC)

Em julho de 2023 nas cidades de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Itapipoca. Mais informações por meio do site e das redes sociais (facebook e instagram). Contatos: (85) 98850-0006, (85) 99904-8082 e festivaldecircoceara@gmail.com

