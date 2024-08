Dia da Cerveja 2024: veja locais para celebrar a data com promoções em Fortaleza

Desde 2007, a primeira sexta-feira do mês de agosto fica marcada pela comemoração do Dia Internacional da Cerveja. Em 2024, a data — criada por um grupo de amigos da cidade de Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos — é celebrada neste dia 2.

Para aproveitar a data, o Diário do Nordeste organizou uma lista com quatro lugares de Fortaleza que oferecem promoções aos consumidores nesta data. De chope dobrado como cortesia a bebidas com preços camaradas, confira as opções!

Coco Bambu

A unidade do Meireles do restaurante Coco Bambu traz uma rodada grátis de chope na conta da casa. Nesta sexta-feira, o local oferta a cada consumidor um chope no Happy Hour, entre 16h30 e 19h30.

O consumo é exclusivo para o restaurante e a cortesia é limitada a uma bebida por CPF. Além disso, é demandada consumação mínima de R$ 200 em mesas com até seis pessoas.

Quando: na sexta-feira, 2, de 16h30 às 19h30

na sexta-feira, 2, de 16h30 às 19h30 Onde: Coco Bambu Meireles (R. Canuto de Aguiar, 1317 - Meireles)

Coco Bambu Meireles (R. Canuto de Aguiar, 1317 - Meireles) Quanto: uma cortesia de chope no Happy Hour

uma cortesia de chope no Happy Hour Mais informações: @cocobambumeireles

Green Beer

No Green Bar, que fica no bairro Monte Castelo, a celebração da data acontece em parceria com a cervejaria Sr. Brauhaus. Nesta sexta-feira, o chope na casa sai por R$ 5,90 a noite inteira.

Além disso, o espaço também promove uma competição de “vira caneca”. O vencedor ganha ingressos para o evento da Oktoberfest do Sr. Brauhaus. Na programação, há ainda música ao vivo com a banda Nós Somos Nós.