Concurso público da Prefeitura de Uruoca tem 212 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

A prefeitura de Uruoca abriu um concurso público com 212 vagas imediatas para candidatos com níveis médio e superior completo. Os salários variam de R$ 756 a R$ 4,5 mil.

Conforme o edital, os cargos disponíveis são para:

Agente administrativo;

Assistente social;

Biomédico;

Cirurgião dentista;

Educador físico;

Farmacêutico;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista;

Médico veterinário;

Engenheiro civil;

Psicólogo;

Secretário escolar;

Enfermeiro;

Técnico em enfermagem;

Terapeuta ocupacional;

Professor polivalente;

Auxiliar de professor.

A prova objetiva de 30 questões será realizada dia 13 de outubro, para candidatos de nível superior, enquanto no dia 20 de outubro ocorre a do nível médio.

>>Confira o edital completo

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site da Universidade Patativa a partir das 9h deste domingo (4) até as 23h59 do dia 22 de setembro.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo: