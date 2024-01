Da mesa do café a festas de casamento, bolo de rolo vira tendência em eventos de Fortaleza

Com sabor e textura inconfundíveis, o bolo de rolo pernambucano tem feito sucesso também em outros estados nordestinos. Nos últimos anos, muitos empreendedores do ramo gastronômico apostaram na receita como um diferencial do cardápio, suprindo a demanda por doces mais artesanais e menos artificiais. Em Fortaleza, docerias têm investido em receitas próprias e formatos inusitados, trazendo sofisticação à iguaria e tornando o bolo de rolo o novo queridinho de eventos como aniversários e casamentos.

Legenda: Bolo de rolo em fatias é opção para quem deseja montar uma mesa com doces saborosos e a preço acessível Foto: Divulgação/Bolo de Vó

Para ir à mesa, as possibilidades são muitas, indo da lembrancinha de um dia especial ao bolo de luxo ornamentado. Os preços também variam: é possível achar bolos de rolo no formato mini por R$ 5 a unidade e bolos de casamento que servem dezenas de pessoas, com custo de até R$ 4 mil. O formato, o tamanho e os itens decorativos dependem da escolha do cliente, mas o sabor delicado segue como grande destaque da sobremesa.

Veja também

A pernambucana Ariane Botelho, idealizadora da Bolo de Vó, conta que o segredo da receita tradicional é se ater a poucos ingredientes: trigo, açúcar, ovos, margarina e doce de goiaba. As finas camadas intercaladas entre massa e goiabada também são características do bolo original.

Ariane mora em Fortaleza há cinco anos, mas nasceu e cresceu em Olinda (PE). Por isso, tem o bolo de rolo presente em muitas lembranças afetivas, especialmente com a avó Etelvina, grande incentivadora e homenageada da Bolo de Vó. Era dona Etelvina que fazia a goiabada que recheava os bolos que davam o sabor das comemorações da família – e é sua receita que hoje, anos mais tarde, chega para alegrar as celebrações de diversas outras famílias.

Legenda: Ariane e Cleison são os idealizadores da Bolo de Vó, empresa familiar de bolo de rolo Foto: Bruno Bezerra

Criada em 2020, a Bolo de Vó é tocada por Ariane, o esposo Cleison Bernardino e um pequeno “gerente” – o filho deles, Abner, de sete meses. Além do bolo de rolo tradicional e do bolo de noiva, outra iguaria tradicionalmente pernambucana, o catálogo conta com opções gourmet em oito sabores, como doce de leite e chocolate (uma demanda cearense, destaca Ariane, já que pernambucanos costumam preferir o sabor original).

Legenda: Bolo naked da Bolo de Vó Foto: Divulgação/Bolo de Vó

No último Natal, o bolo de rolo no formato naked foi inserido no menu, atendendo a pedidos dos clientes. “As pessoas perguntavam muito ‘vocês fazem aquele bolo que é redondo?’, aí eu comecei a entender que era aquele bolo bonito de festa. A aceitação superou minha expectativa”, explica Ariane.

Com a novidade, os preços do cardápio vão de R$ 5 (mini tradicional) a R$ 70 (naked tradicional). Os produtos são vendidos em feiras e por encomenda, via Instagram e WhatsApp.

Agora, enquanto se prepara para atender as demandas do primeiro semestre – como um casamento em que o bolo de rolo será o protagonista –, a família estuda lançar uma linha premium de bolos de rolo até a Páscoa, mantendo o formato naked e lançando sabores como prestígio, cupuaçu, castanha e Charge.

Ariane Botelho idealizadora da Bolo de Vó O cearense é muito aberto a conhecer. Ao mesmo tempo, a gente é Nordeste, então, a gente é tudo irmão um do outro, né? E a gente vende muito a ideia de que o bolo de rolo é uma iguaria, que é um costume do pernambucano, que combina muito bem com o costume do cafezinho cearense – porque o cearense toma café manhã, tarde e noite. A fatia do bolo com o cafezinho da tarde é a combinação perfeita no Ceará”.

Bolo de rolo: da lembrancinha de aniversário à decoração de luxo

Legenda: Bolo de rolo de casamento da By Prisce Foto: Michael Brito

Se muitas docerias prezam pela tradição ao produzir seus bolos de rolo, a cearense By Prisce decidiu ir pelo caminho contrário: inovar em formatos e tamanhos, lançando versões luxuosas e ornamentadas, que se destacam na decoração de casamentos e outros eventos.

Legenda: Prisce, Elice e Brasilice estão a frente da By Prisce Foto: Divulgação

A doceria, idealizada pelas empresárias Prisce Pereira e Elice Crescêncio, mãe e filha, e hoje com auxílio da cunhada de Elice, Brasilice, foi criada há quase uma década com foco nos bolos de colher, mas já em 2017 decidiu inserir o bolo de rolo no cardápio.

Apesar de ter um pai com família pernambucana, Elice destaca que a receita do bolo é genuinamente cearense – o que explica o “by Prisce”. “Foi uma adaptação da receita tradicional, do jeito da minha mãe”, afirma. O produto se tornou o carro-chefe da marca depois de, em 2021, as duas aceitarem o desafio de fazer um bolo em tamanho grande, com muitos andares e para dezenas de convidados.

“Uma das coisas que a gente mais escuta é que não é só bonito, mas muito gostoso”, destaca Elice, orgulhosa. “Hoje atendemos todo tipo de evento: maternidade, recepção, lembrancinha, batizado, primeira comunhão, aniversários, casamentos, corporativo”, ressalta.

Em 2023, foram mais de 50 eventos em que o bolo de rolo brilhou em diferentes tamanhos e cortes geométricos. Além do sabor, Elice atribui o sucesso também a alguns elementos do pós-pandemia.

“Muitas pessoas passaram a fazer casamentos em ambientes abertos, e para fugir um pouco do tradicional, aquele bolo de buffet, veio a procura de algo mais artesanal, com outra proposta. As pessoas estão cansadas de pagar muito caro por um bolo fake, e bolo de rolo é um bolo que serve mesmo as pessoas, para ser partido no evento”, explica.

Legenda: Denise e Gil escolheram um bolo de rolo com várias camadas e cortes geométricos para celebrar casamento Foto: Michael Brito

A decoradora Gil Santos foi uma das que apostou na tendência dos bolos "de verdade". Ela e a esposa, Denise Bezerra, encomendaram um bolo da By Prisce para os 200 convidados da festa de casamento – que se apaixonaram pelo doce. "Todo mundo comeu e no dia seguinte as pessoas ligavam para saber do bolo de rolo", lembra Gil.

Ela, que também usa os bolos de rolo em suas decorações, concorda com Elice: seja em pequenos ou grandes eventos, em formatos simples ou inovadores, a iguaria traz frescor, beleza e muito sabor.

"Acho que falta isso, você inovar, arrojar, mudar o convencional. Eu gosto disso, lancei na minha festa e acho que deu certo, agora tá todo mundo querendo o maior bolo de rolo", brinca.

Na By Prisce, o formato mini (40g), custa R$ 8, mas como os pedidos são personalizáveis, a marca já chegou a produzir um bolo de até R$ 4 mil, com cinco andares e mais de 30kg. “É um bolo que a gente ‘veste’ com a decoração, usando as flores do próprio evento para ficar harmônico. A gente monta e decora no local, então é inspirado naquele momento, naquele evento e naquela energia. É um bolo único”, destaca.

Serviço

Bolo de Vó

Instagram: @bolodevo.pe

Mais informações e encomendas: (85) 98935-9620

By Prisce

Instagram: @byprisce

Mais informações e encomendas: (85) 98880-6734