"Criado-mudo": entenda a origem racista do termo

Quando pesquisa "criado-mudo" no endereço eletrônico da Amazon, o consumidor é advertido de que o termo é racista. A multinacional explica ao usuário que a forma correta de se referir ao objeto é como "mesa de cabeceira". Conforme a plataforma de vendas, criado-mudo se refere a como eram chamados os escravizados obrigados a ficarem parados ao lado da cama dos senhores que detinham a liberdade deles. A proveniência escravocrata da expressão é confirmada pelo professor do curso de Serviço Social da UniAteneu, Hilário Ferreira, que explica que o substantivo composto se refere a um costume violento do passado brasileiro. Hilário Ferreira Professor do curso de Serviço Social da UniAteneu "Era uma prática utilizada por alguns senhores [escravistas] que pediam a um escravizado para ficar ao lado da cama, em pé, para, a qualquer momento, servir ele. Enquanto permanecia na posição, ele não poderia falar nada. Caso se mexesse ou falasse era punido, por exemplo, com perda da língua." A revisão da expressão realizada por plataformas de venda é classificada como positiva pelo docente. "Essa postura é muito importante, por que você realmente dá um termo ao objeto e retira o antigo, que tem uma carga histórica extremamente violenta e um significado que não tem a ver com o próprio item em si, e sim a uma violência racial estritamente ligada a um passado extremante cruel vivido pela sociedade brasileira", avalia.

Origem do termo 'criado-mudo'

Apesar de a escravidão ter chegado ao fim oficialmente no País em 1888, por uma votação de uma lei no Senado assinada pela princesa Isabel, a herança do mecanismo é notada na sociedade até os dias atuais, mais de 133 anos depois, em expressões como a usada para se referir à mesa de cabeceira. "O termo 'criado-mudo' acabou ficando no decorrer do novo sistema político que surgiu posteriormente, porém é um termo que necessita que as pessoas saibam a origem dele, porque ele reproduz, basicamente, essa violência que remonta à escravidão", observa o docente. O especialista ainda dá ênfase à metáfora intrínseca presente na expressão, que compara um escravizado a um objeto, renegando a humanidade e desvalorizando a existência dele, reafirmando a possibilidade de ser propriedade de alguém.

As práticas culturais que remontam às violências do período colonial do Brasil que ainda não foram superadas devem ser reavaliadas, segundo Ferreira, através de atitudes como a postura adotada pela plataforma de vendas.

Hilário Ferreira Professor do curso de Serviço Social da UniAteneu "Quando a gente faz uma crítica e denuncia isso é justamente para gente pôr a limpo essas questões no presente, de uma linguagem que marca o sistema escravista colonial e do império."

Racismo na língua portuguesa Palavras e expressões com origem na história escravocrata do País ou que são discriminatórias e segregacionistas são comuns no português, segundo o professor. No entanto, ao passar dos anos e com a democratização das discussões raciais, termos que carregam esse valor foram percebidos, revistos e combatidos, principalmente por pesquisadores e ativistas antirracistas. "Na minha concepção, desde o momento em que a gente começou a avançar no debate sobre relações raciais, principalmente no campo da educação com a Lei 10.639, esse universo se expandiu, e a gente começou a perceber outras formas de racismo", diz Ferreira, citando a legislação que instituiu o ensino obrigatório sobre História e Cultura Afro-Brasileira no País. Além de criado-mudo, a língua portuguesa possui uma série de expressões e palavras racistas.



Outros termos racistas

Da cor do pecado;

Denegrir;

Escravo;

Macumba;

Magia negra;

Meia tigela;

Mulato;

Não sou suas negras;

Nas coxas;

Passado negro.

