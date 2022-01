Sobrinha-neta de George Floyd é baleada enquanto dormia em casa, nos Estados Unidos

Uma sobrinha-neta de 4 anos de George Floyd - homem negro que se transformou em símbolo de luta contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos - foi baleada enquanto dormia em casa na cidade de Houston, no Texas. As informações são do G1.

O fato aconteceu na madrugada de 1º de janeiro, quando diversos tiros foram disparados no apartamento. No local havia quatro adultos e duas crianças.

Arianna Delane foi atingida no torso e teve os pulmões furados. O fígado também foi atingido e três costelas foram quebradas, segundo a família. Ela foi levada ao hospital pela própria mãe, foi operada e está internada em condição estável.

O chefe da polícia de Houston abriu uma sindicância para investigar a resposta dos agentes à ocorrência, pois segundo Derrrick Delane, o avô da criança, os policiais só chegaram no local quatro horas após o tiroteio. Ainda não se sabe o motivo do tiroteio.

Quem é George Floyd?

Floyd, um ex-segurança negro, foi asfixiado até a morte em 25 de maio de 2020 por Derek Chauvin, um policial branco, durante uma abordagem em Minneapolis, nos Estados Unidos.

O policial ajoelhou-se no pescoço de Floyd por quase dez minutos, indiferente as reivindicações de transeuntes e às súplicas da própria vítima, que dizia inúmeras vezes não conseguir respirar.

A cena foi gravada, compartilhada nas redes sociais e acabou ganhando repercussão mundial na mídia, o que gerou uma onda de protestos em diversos países. Em junho de 2021, Chauvin foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão pela morte de George Floyd.

