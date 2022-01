Criança morre e outras oito ficam feridas após castelo inflável ser levado pelo vento na Espanha

Uma criança morreu e outras oito ficaram feridas após um brinquedo inflável no formato de castelo ser levado pela força do vento. O caso ocorreu no Parque Canaleta, em Mislata, na Espanha, nessa terça-feira (4). Uma das vítimas segue em estado grave.

A menina que faleceu tinha oito anos e caiu com cabeça no solo. Já a outra criança com quadro clínico grave foi arremessada do brinquedo a uma barraca de feira a vários metros de distância.

Uma testemunha contou ao jornal Las Províncias que viu o momento em que um dos lados do castelo inflável levantou enquanto passeava com o cachorro.

"As crianças caíram para o outro lado e a primeira reação que tivemos foi levantar o castelo para ver se havia alguém embaixo. A menina mais velha estava inconsciente no chão. Levantaram a mão dela e ela não respondeu. As crianças choravam muito. Depois vieram os bombeiros e as ambulâncias", disse Noemí, de 24 anos.

Apuração e luto

O prefeito de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, determinou a abertura de uma investigação policial para apurar as causas do acidente.

A Polícia Nacional já teve acesso junto ao governo os documentos que aprovaram a montagem do brinquedo. São eles: atestado anual de fiscalização da atração; um atestado final das instalações expedido por um engenheiro e fornecido pela empresa que administra a feira; um seguro de responsabilidade civil; uma declaração de responsabilidade, além de um projeto e plano de emergência da atração.

Até a próxima sexta-feira (7), Mislata estará em luto oficial por determinação da Câmara Municipal, que também suspendeu os eventos nesta semana, como tradicional desfile dos Reis Magos.

