Mundo bate novo recorde com 2,59 milhões de testes positivos de Covid-19 em 24 horas

O mundo registrou nessa terça-feira (4) um novo recorde de casos de Covid-19. No intervalo de 24 horas, foram registrados 2,59 milhões de contaminados. As informações são do "Our World in Data", da Universidade Oxford.

Os Estados Unidos aparecem em 1º lugar da lista com 869 mil testes positivos. Os números, no entanto, são inferiores ao 1 milhão de diagnósticos contabilizados na segunda-feira (3).

Os 10 países com mais casos confirmados de Covid-19 são:

Estados Unidos: 869 mil

França: 271 mil

Reino Unido: 221 mil

Itália: 170 mil

Espanha: 117 mil

Canadá: 83 mil

Argentina: 81 mil

Austrália: 71 mil

Alemanha: 61 mil

Índia: 58 mil

Embora o Brasil não apareça na lista, o país tem, atualmente, 22.322.027 casos da doença. Deste número, 19.091 foram anotadas nas últimas 24 horas. A média móvel de novos casos nos últimos sete dias é de 9 mil.

Já em relação às mortes, o Brasil acumula 619.426 mil vidas perdidas na pandemia, sendo 178 até as 20h dessa terça-feira (4), segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.

Seis Estados não registraram mortes no período: Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Paraíba e Roraima. Já os Estados com mais mortes são Rio de Janeiro, com 46 vítimas, e São Paulo, com 26.