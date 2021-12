Crianças morrem após castelo inflável ser levado pelo vento na Austrália

Quatro crianças morreram e várias ficaram gravemente feridas, nesta quinta-feira (16), em um acidente envolvendo um castelo inflável durante uma festa escolar de fim de ano na Austrália.

"Posso confirmar com tristeza que quatro crianças morreram, quatro estão em condição crítica e uma em estado grave", afirmou o chefe de polícia da ilha da Tasmânia, Darren Hine.

Os alunos de uma escola do ensino básico do norte da Tasmânia celebravam o fim das aulas antes do recesso de Natal quando aconteceu o acidente, que provocou a queda do objeto inflável de uma altura de 10 metros. Vários helicópteros de resgate e ambulâncias foram enviados ao local.

“Em um dia em que essas crianças deveriam comemorar seu último dia na escola primária, em vez disso, estamos todos de luto por sua perda”, disse o comissário de polícia Darren Hine à ABC News.

A imprensa exibiu imagens de policiais chorando diante de lonas azuis que cobriam o que alguns descreveram como "uma cena muito chocante e angustiante". O primeiro-ministro Scott Morrison chamou o incidente de "simplesmente devastador".

A polícia disse que um "evento significativo de vento local" fez com que o castelo se erguesse cerca de 10 metros do solo, conforme informações da ABC News.

A escola havia convidado os pais a colaborar com o evento, que incluiu uma área de jogos, um tobogã, uma área de artes e atividades manuais e um castelo inflável. "O objetivo do dia é comemorar um ano de sucesso e aproveitar algumas atividades divertidas com os colegas de classe", afirmou a escola Hillcrest Primary na página no Facebook.

A mensagem teve uma atualização algumas horas depois: "Aconteceu um acidente na área da nossa escola. Vamos fechar a escola pelo resto do dia". "Pedimos que os pais venham buscar seus filhos com urgência".