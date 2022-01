Confira programação gratuita da Pré-Bienal do Livro do Ceará, que inicia nesta segunda-feira (24)

Suspensa no ano passado devido à pandemia de Covid-19, a XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará acontece no segundo semestre de 2022, ainda sem data definida. Até lá, o aquecimento fica por conta da Pré-Bienal do Livro, com início nesta segunda-feira (24) e seguindo até 31 de março. Toda a programação é gratuita e contará com atividades virtuais e presenciais.

Serão rodas de conversa, palestras e mesas de debates, além de atividades de Leituras Públicas e espetáculos mesclando Literatura e Música, integrando o projeto "Bienal Escuta". A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) será a sede de todo o roteiro, inclusive ampliando a presença em espaços fora da casa, de acordo com as orientações sanitárias.

Com o objetivo de aproximar diversos públicos, a organização da Pré-Bienal Internacional do Livro do Ceará oferecerá atividades multidisciplinares abraçando de crianças e jovens até adultos e idosos. Interessados em poesia, escrita literária e mediação de leitura também serão contemplados no evento.

A temática definida para a edição deste ano é “Livro, Leitura, Literatura e Diversidade”, anunciada ao final da Bienal de 2019. A proposta, assim, é promover um olhar crítico sobre o debate de questões sociais e a respeito da força da literatura para afirmação da identidade e construção de pensamentos plurais e humanos em tempos de crise.

Curadoria plural

Em sintonia com a temática do evento, a curadoria também preza pela pluralidade. Conceição Evaristo, Tércia Montenegro, Talles Azigon e Daniel Munduruku assumem a missão tanto da Pré como a da própria Bienal do Livro. O time estará reunido nesta segunda-feira (24) para apresentar a programação e realizar um bate-papo acerca do projeto.

O encontro será conduzido pelo Secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba, e transmitido virtualmente por meio do canal da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, no YouTube.

Historicamente, é entre fevereiro e março de cada ano que a Bienal anuncia o período de realização do evento e a lista de divulgação dos primeiros convidados confirmados. Nesta edição, muitos dos convidados serão propostos durante a Pré-Bienal.

Legenda: Serão rodas de conversa, palestras e mesas de debates, além de atividades de Leituras Públicas e espetáculos mesclando Literatura e Música Foto: Felipe Abud

A programação visa promover encontros temáticos entre escritores, ilustradores e mediadores de leitura e as comunidades de diferentes contextos, na perspectiva de aproximar o evento da população. Os encontros, oficinas, palestras e mesas contribuem para reforçar o papel do projeto e suas práticas, reforçando a dimensão simbólica do livro, da literatura e da leitura como direito cultural.

Detalhe importante: a programação também celebrará algumas efemérides, sendo a principal delas o aniversário da Bece, no dia 25 de março. O equipamento, amplamente reconfigurado após reforma estrutural e conceitual, completará 155 anos.



Serviço

Pré-Bienal Internacional do Livro do Ceará

A partir desta segunda-feira (24), por meio de live com os curadores do evento e o Secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba, às 19h, no canal da Biblioteca Pública do Ceará, no YouTube. Programação até 31 de março. Mais informações por meio do site da Bece

