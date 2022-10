Confira programação completa do Cine Ceará desta segunda-feira (10)

Acontece nesta semana a 32ª edição um dos principais festivais de cinema do Brasil, o Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Na programação, são exibidos mais de 50 filmes distribuídos em mostras competitivas, paralelas e exibições especiais, além de debates, homenagens e masterclasses.

Nesta segunda-feira (10), a programação gratuita acontece em diversos equipamentos da cidade e até no interior do estado, em Juazeiro do Norte. Confira:

Cineteatro São Luiz

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem

A partir de 18h30, classificação indicativa: 12 anos

Camaco. Breno Alvarenga. Documentário. 14 min. Minas Gerais. 2022.

Filhos da Noite. Henrique Arruda. Documentário. 15 min. Pernambuco. 2022.

Elusão. Taís Augusto. Ficção. 22 min. Ceará. 2022

Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem

A partir de 18h30, classificação indicativa: 12 anos

Meninos de Las Brisas. Marianela Maldonado. Documentário. 84 min. Venezuela-Reino Unido-França. 2021

Acesso ao evento: para as sessões das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem (de 7 a 12) e Brasileira de Curta-metragem (de 10 a 12) e para a exibição especial do filme 'Saravá, meu avô' (dia 13), os ingressos gratuitos serão disponibilizados pelo equipamento na plataforma Sympla – a partir das 12h do dia que antecede cada sessão. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos por sessão.

Cinema do Dragão

Mostra Melhor Idade

A partir de 9h, classificação indicativa: 12 anos

Benzinho. Gustavo Pizzi. Ficção. 95’. Brasil-Uruguai-Alemanha. 2018.

Mostra Olhar do Ceará - Longa-Metragem

A partir de 14h, classificação indicativa: 10 anos

Afeminadas. Wesley Gondim. Documentário. 95 min. Ceará. 2022.

Debate com realizadores após exibição. Mediação: Dellano Rios

Acesso ao evento: para os longas e curtas da Mostra Olhar do Ceará, os ingressos serão disponibilizados na bilheteria física do equipamento a partir das 13h, ou seja, uma hora antes do início das sessões.

Praça do Ferreira

Cine Social

Classificação indicativa: Livre

18h30 - Roda de Capoeira com Coletivo Tambor Capoeira

Hotel Sonata de Iracema

Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem

A partir de 10h.

Inseparáveis. María Álvarez. Documentário. 81 min. Argentina. 2021.

O acidente. Bruno Carboni. Ficção. 95 min. Brasil. 2021.

Debate com os realizadores. Mediação: Vitor Búrigo.

Acesso ao evento: além das exibições, o público pode também participar dos debates sobre os filmes das mostras Competitivas Ibero-americanas de longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem que acontecerão diariamente no auditório do Hotel Sonata de Iracema. O acesso é por ordem de chegada, sujeito a lotação.