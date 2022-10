Confira programação completa do Cine Ceará desta quinta-feira (13)

Acontece nesta semana a 32ª edição um dos principais festivais de cinema do Brasil, o Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Na programação, são exibidos mais de 50 filmes distribuídos em mostras competitivas, paralelas e exibições especiais, além de debates, homenagens e masterclasses.

Nesta quinta-feira (13), a programação gratuita acontece em diversos equipamentos da cidade e até no interior do estado, em Juazeiro do Norte. Confira:

Cineteatro São Luiz

Cerimônia de Premiação

A partir de 19h, classificação indicativa: 12 anos

Homenagem a Ednardo

Exibição especial

A partir de 19h, classificação indicativa: 12 anos

Saravá, meu avô. Eusélio G. Oliveira e Gabriela Alencar Oliveira. Documentário. 83’. Brasil. 2022.

Acesso ao evento: para as sessões das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem (de 7 a 12) e Brasileira de Curta-metragem (de 10 a 12) e para a exibição especial do filme 'Saravá, meu avô' (dia 13), os ingressos gratuitos serão disponibilizados pelo equipamento na plataforma Sympla – a partir das 12h do dia que antecede cada sessão. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos por sessão.​

Praça do Ferreira

Cine Social

Classificação indicativa: Livre

18h30 - Maracatu Solar

19h30 – Cinema na Praça

Hotel Sonata de Iracema

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem

A partir de 9h.

Alexandrina - Um relâmpago. Keila Sankofa. Documentário. 11 min. Amazonas. 2022.

Celeste (Sobre Nós). Natália Araújo. Ficção. 19 min. Pernambuco. 2022.

Último Domingo. Joana Claude e Renan Barbosa Brandão. Ficção. 17 min. Rio de Janeiro. 2022.

Big Bang. Carlos Segundo. Drama. 13 min. Minas Gerais. 2022.

Debate com os realizadores. Mediação: Camilla Osório

Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem

A partir de 10h.

A piedade. Eduardo Casanova. Ficção. 80 min. Espanha-Argentina. 2022.

Debate com os realizadores. Mediação: Vitor Búrigo.

Acesso ao evento: além das exibições, o público pode também participar dos debates sobre os filmes das mostras Competitivas Ibero-americanas de longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem que acontecerão diariamente no auditório do Hotel Sonata de Iracema. O acesso é por ordem de chegada, sujeito a lotação.

Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza

Mostra Itinerante BNB

A partir de 9h30, classificação indicativa: 16 anos

Minas Urbanas. Natália Gondim. Documentário. 97 min. Ceará. 2020.

Centro Cultural Banco do Nordeste, em Sousa (PB)

Mostra Itinerante BNB

A partir de 9h30, classificação indicativa: Livre

