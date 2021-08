Confira 4 programações virtuais para celebrar o Dia Mundial da Fotografia

Tão presente no dia a dia de quem tem acesso a um celular, a fotografia ocupa hoje mais espaço em nossas vidas do que os inventores do daguerreótipo poderiam dimensionar. Refletir sobre esta invenção do século XVIII, oficializada em 19 de agosto de 1839, é tarefa contínua daqueles que a abraçam, seja profissionalmente ou não.

Por isso mesmo, na semana em que se celebra o Dia Mundial da Fotografia (19/08), não é difícil encontrar atividades que fortaleçam o debate sobre essa produção. Separamos então quatro sugestões para você que deseja aprofundar o conhecimento na técnica:

1. Ciclo de Conversas com Maíra Ortins e Solon Ribeiro - MAC Dragão do Mar

Antecipando a data, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará realiza já nesta quarta-feira (18), a partir das 19h, no YouTube do Dragão, uma edição virtual do programa "Ciclo de Conversas", que desta vez traz Maíra Ortins e Solon Ribeiro para apresentar os seus processos criativos. O bate-papo vai ser mediado pelos arte-educadores Andrea Dalveroni e Antônio Jarbas, integrantes do Núcleo Educativo do Museu. A conversa será acessível em libras, gratuita e livre.

Legenda: Solon Ribeiro é um dos convidados do Ciclo de Conversas promovido pelo MAC Dragão

Os artistas convidados trabalham com o entrecruzamento entre a linguagem fotográfica, o cinema, o vídeo, e a performance. Enquanto a obra de Solon se destaca pela proposição de novas narrativas a partir da apropriação de imagens e fotogramas cinematográficos, Maíra Ortins evidencia pesquisas com imigrantes e fotoperformances, trazendo à tona as causas e consequências sociais das migrações pelo mundo.

2. Aula aberta com Isis Medeiros e Márcia Charnizon - Porto Iracema das Artes

No Dia Mundial da Fotografia, a Escola Porto Iracema das Artes realiza uma aula aberta. O encontro “Navegações Estéticas: Nascimento e construção de um trabalho – Correntezas criativas” marca o início do Percurso de Fotografia Digital. Participam as fotógrafas Isis Medeiros e Márcia Charnizon, que estão ministrando o primeiro módulo do curso remoto. A live acontece na quinta-feira, 19 de agosto, às 20h, no YouTube da Escola. A programação é gratuita.

Legenda: Fotografia do projeto "Histórias do meu quintal", de Isis Medeiros

Na aula, Isis e Márcia irão partilhar suas experiências na construção de narrativas fotográficas, com ênfase no retrato e no encontro entre diferentes gerações. Serão apresentados os projetos “Histórias do meu quintal”, no qual Isis fotografou os avós centenários; e “Centennials”, série de Márcia Charnizon, que vem retratando jovens de 16 a 29 anos.

3. Lançamento do Projeto “Meu inventário verde” - Imagem Brasil Galeria

Também em 19/08, às 19h, o grupo Sol para Mulheres receberá Leonardo Jales, integrante do movimento Pró-Árvore, para uma conversa sobre arborização urbana e preservação ambiental. O encontro é online pela plataforma Zoom, com acesso livre para o público. O link para o auditório virtual está disponível na bio do Instagram @imagembrasil.galeria.

O diálogo marca o lançamento do projeto "Meu inventário verde", a partir do qual as fotógrafas do grupo catalogarão o verde que existe, se existe...em seus quarteirões e na praça mais próxima de suas casas. A ideia é um passeio com um olhar atento para registrar as árvores e construir um mapeamento dos lugares em residem, nos diversos bairros da cidade.

4. Carcará Foto Conferência

Passada a data oficial, ainda é possível conferir as atividades propostas pela Carcará Foto Conferência, que, desde o primeiro fim de semana de agosto, vem realizando uma série de debates com o objetivo de discutir imagem e periferia. Seis lives abertas e gratuitas estão programadas para esta sexta (20) e sábado (21), com início às 16h, 18h e 20h, no canal do YouTube do evento.

Legenda: Um olhar decolonial para a fotografia é pauta da Conferência Carcará Foto: Alleff Utah

“Cultura Tremembé da Barra do Mundaú / Olhar fotográfico: grafismos indígenas pelo povo Anacé”; “Caboclo Futurismo/ Memórias da retomada de São Sebastião”; e “Série Postais” são as mesas reservadas para sexta. Já no sábado, “Imagens para traçar rotas de fuga”; “Praias Periféricas / História De Pescador” e “Fotografia e conjunto: território, cultura e luta” constituem o foco das discussões.

__

Ah, e só um lembrete: se você se inscreveu no II Concurso de Fotografia do Museu da Fotografia Fortaleza, que premiará cinco fotografias sobre o que os nascidos e residentes do Estado do Ceará têm em comum, fica de olho que o resultado sai ainda no dia 19/08 nas redes sociais do equipamento!