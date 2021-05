Fotógrafas do Sol para Mulheres se reinventam durante a pandemia e produzem fotolivro e exposição

Diante da nova realidade vivida, com a chegada da Covid-19 em nosso País, o que acreditava-se ser rotina, foi completamente modificada. De repente, o convívio parou, os encontros passaram a ser virtuais e a visão de todo, passou a ter barreira domiciliar. O que achava-se ser contínuo se transformou em saudade. Para aliviar os isolamentos físicos e emocionais, 49 artistas do Coletivo Sol para Mulheres se reinventaram durante 40 dias e buscaram novos olhares, perspectivas e conhecimentos por meio da fotografia.

Com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, do Fundo Estadual de Cultura e dos recursos da Lei Aldir Blanc, as artistas lançaram o fotolivro "40 dias de imagens x 49 mulheres" e produziram a exposição “VIVER 2020”, que mostra o resultado dos processos artísticos desenvolvidos entre março e setembro de 2020. O fotolivro e a exposição podem ser visualizadas por meio do site da Imagem Brasil Galeria.

“40 dias, 49 fotografas compartilhando sentimentos e uma tragédia global [...] O desafio era você recolher-se na imagem do outro, pois a sua seria abrigo para alguém”, afirma Andrea Peixoto, psicóloga fotógrafa e participante do Sol para Mulheres.

A curadoria e expografia da mostra da exposição “VIVER 2020” são de Patricia Veloso e Waléria Américo. A produção foi realizada por Alice Frota, Guilherme Freire e Sabrina Moura, e as fotógrafas que fazem parte do projeto visual são: Dhara Sena, Elaina Forte, Denise Luz, Lívia Carneiro, Mariana Parente, Cis Ferreira, Lara Veloso, Karine Gallas, Denise Marçal, Gabriela Dantas, Tatiana Tavares, Priscila Gomes, Luciana Otoch, Delfina Rocha, Marcella Elias, Andrea Peixoto, Rafaela Silva, Lia Ciarlini, Camila Oliveira, Sayara Bezerra, Isabelle Montenegro, Sabrina Moura, Rafa Eleutério, Beatriz Bley, Lívia Carneiro, Juliana Lima, Sheila Oliveira, Natalia Gondim, Talita Sales, Alice Frota, Natalia Rocha, Vitória Lima, Marilia Camelo e Mariana Maia.

Desafio 40 dias

Em tempos de pandemia, todos precisam se reinventar e se redescobrir. Para as fotógrafas participantes do coletivo Sol para Mulheres foi um período de desafios artísticos e visuais, jamais imagináveis em outros tempos. Algumas das atividades realizadas por elas foram: fotografe o silêncio; faça a luz ser o tema de uma fotografia; faça uma fotografia que grite; reviva uma memória afetiva; faça algo pequeno parecer grande; faça um autorretrato, entre outros.

Serviço

As vendas do fotolivro "40 dias de imagens x 49 mulheres" e vídeos da exposição “VIVER 2020”, podem ser realizados no site da Galeria. Parte da venda será destinada a campanha social de doação de cestas básicas e outros produtos a 10 mulheres, chefes de família do bairro Bom Jardim. “O fotolivro vai proporcionar a continuarmos ajudando essas famílias”, afirma Sabrina Moura, participante e articuladora do projeto.

Confira algumas fotos do Coletivo Sol para Mulheres: