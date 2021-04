Confira 4 aplicativos de leitura para otimizar suas experiências

Seja você um leitor que prefere os livros físicos ou os e-books, não faltam ferramentas no celular para tornar o mergulho em uma nova obra cada vez mais prazeroso. Da catalogação de livros à separação de trechos que merecem ser revisitados sempre que possível, listamos alguns aplicativos que otimizarão suas experiências!

1. Skoob: Rede social colaborativa para leitores, o Skoob funciona como uma estante virtual e permite que você liste o que está lendo, o que já leu, o que pretende ler, o que está relendo e quais leituras foram abandonadas. O sistema conta com um "paginômetro" e também com uma série de desafios de leitura. Além disso, títulos ainda ausentes no banco de dados podem ser adicionados pelos próprios usuários, que compartilham ali suas opiniões sobre as obras por meio de avaliações com estrelas e resenhas.

Disponível para Android e iOS

2. Bookly: Assistente literário, o Bookly tem algumas funções semelhantes ao Skoob, como o gerenciamento de leituras e a definição de metas. Um diferencial importante do aplicativo é a possibilidade de gerar um relatório por livro / semana / mês, com gráficos e estatísticas, que mapeiam velocidade de leitura, o número de páginas lidas, o tempo estimado de conclusão e muito mais. Depois de terminar um livro, você pode gerar um infográfico e compartilhá-lo com os amigos.

Disponível para Android e iOS

3. Any Books: Leitor e catálogo de livros eletrônicos, o Any Books dá acesso a alguns e-books prontos para serem baixados e lidos, inclusive offline. Há obras em diferentes idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, espanhol e dialetos indianos. Entre os gêneros disponíveis, estão ficção, estilo de vida, romance, suspense, história e muito mais. Personalizável, ele permite que os usuários ajustem as configurações para atender às necessidades de leitura. Além disso, o aplicativo recompensa o leitor sempre que ele lê.

Disponível para Android

4. Seeds: Recém-lançado, o Seeds tem como proposta central guardar os trechos de livros que são marcados durante a leitura, mas depois caem no esquecimento. A ideia é ter todos eles no smartphone, de um jeito que o leitor possa guardar, organizar, encontrar, lembrar de todos facilmente. Além disso, o feed é uma timeline de indicações, onde é possível acompanhar e interagir com os trechos compartilhados pela pessoa que você segue.

Disponível para Android e iOS

