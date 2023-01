Cineteatro São Luiz denuncia perfil falso que promete cortesias em troca de dados pessoais

Um perfil falso do Cineteatro São Luiz foi criado no Instagram para pedir dados pessoais de frequentadores do equipamento, como nome completo, número de celular e e-mail, com a promessa de um sorteio.

Um comunicado feito pelo verdadeiro perfil do equipamento, que é gerido pelo Governo do Ceará, na tarde desta segunda-feira (30), ressalta que o São Luiz "não realiza nenhum sorteio" e pede que os seguidores denunciem a página, que tem "um i a mais" no nome de usuário.

Legenda: A denúncia foi feita pelo cineteatro em seu perfil nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

O perfil verdadeiro do São Luiz soma 69,4 mil seguidores, enquanto o falso tem 1,5 mil. O "fake" também tem uma timeline parecida com a do verdadeiro, no entanto, todas as fotos foram publicadas somente há dois dias.

Promessa de sorteio

Na mensagem encaminhada pelo perfil falso aos seguidores, são solicitadas informações como nome completo, número de celular e e-mail para um "sorteio cortesia" em que os vencedores ganham cortesias e acesso aos camarins do cineteatro.