Cine Ceará 2023: veja a programação desta terça-feira (28)

Segue em Fortaleza a programação gratuita do 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, principal evento de audiovisual do Estado, que tem realização até a próxima sexta-feira (1°).

Nesta terça (28), um dos destaques da programação é a homenagem que o festival presta ao ator Ailton Graça, que receberá no Cineteatro São Luiz o Troféu Eusélio Oliveira.

Entre exibições de filmes, o Cinema do Dragão acolhe sessões de quatro mostras paralelas ao longo do dia, incluindo a Mostra Olhar do Ceará, voltada à produção cearense. Já o Cineteatro, após a homenagem, segue com as mostras competitivas de curtas e de longas.

Porto Iracema das Artes

SEMINÁRIO OS DESAFIOS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: DESCENTRALIZAR E DIVERSIFICAR COM SUSTENTABILIDADE

9h às 12h - Regulação do audiovisual e a desconcentração da produção

14h30 às 17h30 - A importância das políticas públicas estaduais e municipais para o desenvolvimento do audiovisual

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

9h

Aquela mulher. Marina Erlanger e Cristina Lago. Ficção. 14’. Rio de Janeiro. 2023.

Dinho. Léo Tabosa. Ficção. 20’. Pernambuco. 2023

As Miçangas. Rafaela Camelo e Emanuel Lavor. Ficção. 18’. Distrito Federal. 2023.

Lapso. João Herberh. Ficção. 13’. Alagoas. 2023.

Mediação: Bruno Carmelo

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

Ahora a luz cae vertical / Agora a luz cai vertical. Efthymia Zymvragaki. Ficção. 85’. Espanha/Alemanha/Itália/Holanda. 2022.

Mediação: Bruno Carmelo

Casa Amarela Eusélio Oliveira

CURSO CUIDADOS JURÍDICOS PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

16h às 18h30

Cinema do Dragão

MOSTRA MELHOR IDADE

Sala 02, às 9h, classificação indicativa: livre

Paraíso. Sérgio Tréfaut. Documentário. 85'. França. 2021

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA METRAGEM

Sala 02, às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Debate com realizadores após a exibição com mediação de Camilla Osório

Onde Está Mymye Mastroiagnne?. biarritzzz. Híbrido. 17'. Ceará/Pernambuco. 2023

Noites em Claro. Elvis Alves. Terror. 20'. Ceará. 2022

O primeiro movimento é explosão. Grenda Costa. Ficção. 21’. Ceará. 2022

Jaci. Bruno Lobo La Loba. Ficção. 15’. Ceará. 2022

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Sala 02, às 16h, classificação indicativa: 12 anos

Debate com realizadores após a exibição com mediação de Camilla Osório

Um pedaço de mundo. Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo. Documentário. 75’. Ceará. 2022.

MOSTRA VITRINE LGBTQIA+

Sala 01, às 16h, classificação indicativa: 14 anos

Mato seco em chamas. Adirley Queiróz e Joana Pimenta. Documentário. 153’. Brasil. 2023.

MOSTRA CANAL BRASIL 25 ANOS

Sala 01, às 19h, classificação indicativa: livre

La Manuela. Clara Linarth. Documentário, 86 min. Brasil. 2019.

Cineteatro São Luiz

HOMENAGEM

Às 19h30

Ailton Graça

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 12 anos

A bata do milho. Eduardo Liron e Renata Mattar. Documentário. 16’. Bahia. 2023

Cabana. Adriana de Faria. Ficção. 13'. Pará. 2022

Bença. Mano Cappu. Ficção. 15’. Paraná. 2023.

A Sombra da Terra. Marcelo Domingues. Animação. 20’. São Paulo. 2023.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: Livre

El castigo / O castigo. Matías Bize. Ficção. 86’. Chile. 2022.