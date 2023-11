Cine Ceará 2023: veja a programação desta quarta-feira (29)

Com programação gratuita, o 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema continua promovendo diversas atividades em espaços de Fortaleza. O principal evento de audiovisual do Estado segue até sexta-feira (1º).

Entre os destaques do festival nesta quarta-feira (29) está a sessão do longa cearense "Mais Pesado é o Céu", premiada produção dirigida por Petrus Cariry. No Cine Ceará, o filme tem exibição especial e fora de competição no Cineteatro São Luiz.

Outros dois longas do Estado serão exibidos na programação do dia: o Cinema do Dragão, dentro da Mostra Olhar do Ceará, acolhe os documentários "A luta de Nzinga", de Eduardo Cunha Souza, e "Todas as vidas de Telma", de Adriana Botelho.

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

9h

A bata do milho. Eduardo Liron e Renata Mattar. Documentário. 16’. Bahia. 2023

Cabana. Adriana de Faria. Ficção. 13'. Pará. 2022

Bença. Mano Cappu. Ficção. 15’. Paraná. 2023.

A Sombra da Terra. Marcelo Domingues. Animação. 20’. São Paulo. 2023.

Mediação: Bruno Carmelo

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

El castigo / O castigo. Matías Bize. Ficção. 86’. Chile. 2022.

Mediação: Bruno Carmelo

Casa Amarela Eusélio Oliveira

CURSO CUIDADOS JURÍDICOS PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

16h às 18h30

Cinema do Dragão

MOSTRA ACESSIBILIDADE

Sala 02, às 9h, classificação indicativa: livre

O Filho Único do Meu Pai. Jotapê Lima. Ficção. 96'. Brasil. 2021

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Sala 02, às 14h, classificação indicativa: livre

Debate com realizadores após a exibição com mediação de Camilla Osório

A luta de Nzinga. Eduardo Cunha Souza. Documentário. 74’. Ceará. 2023

Todas as vidas de Telma. Adriana Botelho. Híbrido. 72’. Ceará. 2022

MOSTRA VITRINE LGBTQIA+

Sala 01, às 16h, classificação indicativa: 18 anos

Tinta Bruta. Felipe Matzembacher e Marcio Reolon. Ficção. 118’. Brasil. 2018

MOSTRA CANAL BRASIL 25 ANOS

Sala 01, às 18h10, classificação indicativa: livre

Torre das Donzelas. Susanna Lira. Documentário. 98 min. Cor. Brasil. 2018

Cineteatro São Luiz

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Thuë pihi kuuwi - Uma Mulher Pensando. Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami. Documentário. 9’. Roraima. 2023

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Cielo abierto / Céu Aberto. Felipe Esparza. Ficção-documentário. 65’. Peru-França. 2023

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Mais Pesado é o Céu. Petrus Cariry. Ficção. 98’. Brasil. 2023