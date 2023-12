‘Cidade da Harmonia - Um Musical Inclusivo’ estreia com sessões para todos os públicos

Quem mora em Fortaleza e gosta de dança, teatro, música e histórias emocionantes já tem compromisso marcado para esta semana. Depois de um semestre de ensaios e muita dedicação, o projeto Arte de Incluir apresenta o espetáculo de conclusão da segunda edição do curso, "Cidade da Harmonia - Um Musical Inclusivo", que estreia no Teatro Brasil Tropical nesta quarta (20) e segue com apresentações na quinta-feira (21).

Estrelada por um elenco quase todo formado por pessoas com síndrome de Down, a peça terá quatro apresentações, duas por dia. As sessões ocorrem às 16h e às 20h. No primeiro horário, o acesso é gratuito mediante lotação do espaço. Já à noite, o valor do ingresso é de R$ 30 (meia entrada).

O musical conta a história da Cidade da Harmonia, um lugar onde todos os moradores têm síndrome de Down. No entanto, em uma das casas, há um segredo: umas das filhas, Flor, não tem a síndrome e por isso seus pais não permitem que ela saia de casa, com medo de que ela sofra preconceito. A menina, que sonha em ser artista, irá contar com uma ajuda especial para se sentir incluída.

Um momento de diversão e aprendizado para toda a família, a peça conta ainda com a série de esquetes infantis "Simples assim, mas faz uma diferença danada", e é uma oportunidade de refletir sobre amizade, inclusão e o poder transformador da arte.

O espetáculo tem direção cênica de Andrea Piol, coreografia e direção artística de Cid Neto e apoio das arte-educadoras Luiza Torres e Carol Benjamim.

Arte de Incluir

Realizado pela Associação Fortaleza Down, que atende mais de 500 famílias na Capital, o projeto Arte de Incluir foi realizado com recursos da Lei Rouanet e teve, em sua segunda edição, apoio da Casa Sensi e do Espaço de Arte Rossana Pucci, escolas de arte onde ocorreram as aulas durante todo o semestre.

Lá, dezenas de crianças, adolescentes e jovens adultos estudaram artes cênicas e realizaram atividades práticas, um benefício que vai além do bom resultado no palco, sendo também uma forma de estimular laços afetivos, sociabilidade e incentivar sonhos profissionais.

"Cidade da Harmonia - Um Musical Inclusivo"

Quando: 20 e 21 de dezembro de 2023, com sessões às 16h* (gratuitas) e às 20h

Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Ingressos: R$ 30 (meia), com venda pela plataforma Sympla