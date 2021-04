Ciclo formativo "A Arte de Produzir e Vender Filmes" encerra inscrições na segunda (12)

Estudantes e profissionais do audiovisual cearense têm até segunda-feira (12) para se inscrever no ciclo de formação "A Arte de Produzir e Vender Filmes". Interessados poderão se capacitar de forma gratuita a partir de cursos, assessoria de projetos e orientação de profissionais renomados do ramo, ainda no primeiro semestre de 2021.

Na programação do ciclo, estão previstos três cursos com 30 vagas cada: "Assessoria de Imprensa para o Mercado Audiovisual", ministrado por Anna Luiza Miller; "Audiovisual, o Ambiente Regulatório, o Direito de Autor e Fomento", com Marcos Pieri e Clélia Bessa; e "Literatura, Cinema e suas Adaptações", ministrado por Filippo Pitanga.

As oficinas e consultorias personalizadas serão ofertadas para 20 projetos cinematográficos selecionados nos gêneros de animação, documentário e ficção. Entre as oficinas disponíveis, constam: "Da Escaleta ao Roteiro Cinematográfico", "Direção Cinematográfica", "Produção Cinematográfica de Longa-metragem" e "Coprodução Internacional de Longa-metragem".

A Arte de Produzir e Vender Filmes é uma realização da Associação Cultural Cine Ceará, parceria com o Mercado Audiovisual do Nordeste e conta com o Apoio Cultural do Governo do Estado do Ceará, por meio do XIII Edital Ceará de Cinema e Vídeo.

"Esse curso é muito bem-vindo nesse período em que nós estamos vivendo, que as pessoas devem se cuidar e evitar sair de casa. Então você vai ter um conteúdo maravilhoso, gratuitamente, com grandes profissionais, reconhecidos nacional e internacionalmente", convida o cineasta Wolney Oliveira.

Serviço:

Ciclo formativo "A Arte de Produzir e Vender Filmes"

Inscrições abertas até 12 de abril de 2021 no site. Gratuito.