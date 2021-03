Ciclo formativo oferece cursos, assessoria e orientação personalizada para projeto cinematográficos

Os interessados em produzir audiovisual no Ceará podem se capacitar de forma gratuita a partir de cursos, assessoria de projetos e orientação de profissionais renomados do ramo no primeiro semestre de 2021. A iniciativa faz parte do ciclo de formação "A Arte de Produzir e Vender Filmes", que está com inscrições abertas até 12 de abril de 2021 no site.

As atividades estão previstas para acontecer remotamente entre maio e julho de 2021, somando somando 294 horas/aula entre oficinas e assessoria de projetos.

"O curso está direcionado para pessoas que já são da área que querem aprimorar seus conhecimentos, também estudantes. Em geral, as pessoas que tem interesse podem se inscrever, mas quem vai fazer a seleção são os próprios professores", explica o cineasta Wolney Oliveira.

Na programação do ciclo, estão previstos três cursos com 30 vagas cada. Os interessados podem se inscrever em "Assessoria de Imprensa para o Mercado Audiovisual", ministrado por Anna Luiza Miller, "Audiovisual, o Ambiente Regulatório, o Direito de Autor e Fomento", com Marcos Pieri e Clélia Bessa, e "Literatura, Cinema e suas Adaptações", ministrado por Filippo Pitanga.

Além dos cursos, o "A Arte de Produzir e Vender Filmes" também oferece oficinas e consultorias personalizadas para 20 projetos cinematográficos selecionados nos gêneros de animação, documentário e ficção.

Durante a assessoria personalizada, os realizadores dos projetos escolhidos terão acesso a quatro oficinas sobre produção de roteiro, direção e produção de longa-metragem, e consultorias de acordo com gênero do projeto cinematográfico.

O terceiro eixo do "A Arte de Produzir e Vender Filmes" envolve "Pitching", isto é, apresentação oral e visual de uma ideia de filme ou série de TV para potenciais compradores ou coprodutores do projeto. A oficina oferece conteúdos que vão desde o histórico da prática até ensaios e apresentação de pitching dos projetos participantes, com o orientador Victor Lopes.

A Arte de Produzir e Vender Filmes é uma realização da Associação Cultural Cine Ceará, parceria com o Mercado Audiovisual do Nordeste e conta com o Apoio Cultural do Governo do Estado do Ceará, por meio do XIII Edital Ceará de Cinema e Vídeo.

"Esse curso é muito bem-vindo nesse período em que nós estamos vivendo, que as pessoas devem se cuidar e evitar sair de casa. Então você vai ter um conteúdo maravilhoso, gratuitamente, com grandes profissionais, reconhecidos nacional e internacionalmente", completa o cineasta.

Serviço

A Arte de Produzir e Vender Filmes

Inscrições abertas até 12 de abril de 2021 no site. Gratuito.