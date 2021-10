CASACOR Ceará abre as portas da 22ª edição nesta terça-feira (26), na residência da família Boris

Como o equilíbrio entre o que se viveu no passado e o que se espera do futuro pode atender as necessidades de moradia atuais? A resposta a essa questão norteou a criação dos 28 ambientes da CASACOR Ceará, que chega a 22ª edição, em 2021, com abertura ao público nesta terça-feira (26), a partir das 16h. Assinantes do Diário do Nordeste têm 50% de desconto no passaporte para a experiência.

Com o tema “A Casa Original”, a exposição deste ano acontece de forma presencial, na Avenida Rui Barbosa, 901, bairro Meireles, endereço da tradicional residência da família Boris. E a escolha do ambiente não foi por acaso.

Neuma Figueirêdo Diretora da CASACOR Ceará “Ele recupera toda essa memória de uma família que conviveu neste espaço em comunhão e recebeu seus amigos e familiares sempre neste lar. A Casa Original é exatamente este resgate das nossas origens, tanto nos materiais e projetos quanto na utilização que fazemos das nossas casas, que nos remetem ao ancestral”.

Legenda: Suíte Nagoya, por Afonso Tomoda Foto: Esdras Guimarães

Desenvolvido entre os anos de 1973 e 1974, o imóvel em questão foi projetado pelo arquiteto Reginaldo Rangel. Mas, no espaço desta edição, que conta com área total de 2.800m² e 800m² de área construída, 33 profissionais dos segmentos de arquitetura, design de interiores e paisagismo colaboraram com diferentes propostas.

Entre eles, inclusive, Neuma destaca a participação da família proprietária, com a arquiteta Christiane Boris, que propôs o ambiente “Estar - Lugar de reencontro”, e sua sobrinha Natália Boris de Medeiros, que desenvolveu o banheiro do casal.

Elementos em evidência

“Acredito que este é um dos anos em que mais conseguimos perceber a intimidade dos profissionais traduzidos em suas criações. São ambientes muito autorais, onde o estilo de cada um transparece e se identifica com os momentos de quem visita os espaços”, explica Neuma.

Segundo ela, os visitantes vão encontrar escritórios, quartos, cozinhas, salas e áreas externas que dão destaque ao conforto, à intimidade do convívio, ao viver por completo cada ambiente, explorando tudo que eles podem oferecer.

Neuma Figueirêdo Diretora da CASACOR Ceará “Desde um banheiro que pode ser um spa até uma cozinha feita para compartilhar momentos únicos com amigos e família”, exemplifica.

Em destaque, Neuma cita ainda as peças dos artesãos do Estado, com o trabalho de curadoria da Ceart e as produções dos designers cearenses disponibilizados pela Prefeitura de Fortaleza junto com a Associação Ceará Design. E aqui cabe destacar o escritório desenvolvido pelo designer industrial João Dias.

Legenda: Escritório, por João Dias Foto: Esdras Guimarães

“Em função da minha busca pela nordestinidade, e para inserir no ambiente a raiz e o estilo cearense, incorporamos o belíssimo painel e a instalação do grupo Barro Branco, de Majorlândia. No projeto, fazemos uma brincadeira com a mistura de materiais e texturas naturais, em contraponto com a frieza do metal. Madeira, argila, tecidos”, detalha.

O espaço também contará com a inserção do Diário do Nordeste, o que o designer vê como uma parceria frutífera. “Acreditamos que conseguiremos levar a milhares de visitantes, e também aos que não terão acesso à CASACOR, a beleza e a qualidade da produção dos nossos, como também a capacidade empreendedora do cearense”, analisa.

Legenda: João Dias privilegia artesanato local no escritório desenvolvido para a CASACOR Ceará Foto: Esdras Guimarães

A intenção de João com este escritório é mostrar às pessoas que é possível trabalhar no lar, acompanhando o dia a dia da família, mas livre dos tradicionais contratempos familiares.

João Dias Designer industrial “É um conceito de Work Place a ser montado fora da casa, em terreno anexo. Ou no caso de condomínios horizontais, também podendo ser montado para o uso comum por mais de uma família, mais de um lar. Por isso mesmo, temos uma área de trabalho para duas pessoas ladeada por uma área de repouso, de reflexão, de descanso”, adianta.

Adequação à pandemia

Essa adaptação ao contexto sanitário que estamos inseridos, aliás, guiou não apenas a criação dos espaços como também os protocolos da exposição na hora de receber visitantes.

“Nossa equipe passou por treinamentos e diversas ações foram tomadas para garantir a segurança de todos, como os ingressos que são adquiridos todos online e são limitados por sessões de duas horas de visitação. Além disso, temos o uso obrigatório das máscaras, diariamente contamos com equipe de especialistas para limpeza e esterilização de todos os ambientes, e exigimos o comprovante de vacinação para ingresso na casa”, observa Neuma Figueirêdo.

Legenda: Quarto do casal, por Diego Studart Foto: Esdras Guimarães

Outra medida adaptativa é a presença do digital na edição. Todo o percurso e os ambientes estão disponíveis para visitação virtual do tour 3D no site oficial da CASACOR, por exemplo.

“Teremos também o anuário com todas as matérias e detalhes sobre os ambientes em sua versão virtual no site. Tudo disponibilizado gratuitamente para que os nossos visitantes possam completar sua experiência também online”, finaliza Neuma.

SERVIÇO CASACOR Ceará - 22ª Edição - 26 de outubro a 05 de dezembro de 2021

Av. Rui Barbosa – 901 – Fortaleza (CE)

Funcionamento: Terça a Sábado das 16h as 22h |Domingos e feriados das 15h às 21h

Nos feriados dos dias 2/11 e 15/11, o funcionamento será das 15h às 21h

Ingressos: casacorce.byinti.com | Inteira - R$ 70,00 | Meia-entrada - R$ 35,00

Passaporte - R$ 210,00 (Passaporte – ingresso para todos os dias da mostra)

Assinantes do Diário do Nordeste têm 50% de desconto