Caetano Veloso e Roberta Sá abrem festival I'Music, em Fortaleza

Nomes de peso na abertura do I'Music, festival de música realizado pelo Iguatemi Bosque. Caetano Veloso e Roberta Sá sobem ao palco no dia 1º de julho, dando o pontapé na programação de retomada do evento e iniciando, em grande estilo, a temporada de férias na Capital.

A noite marca a edição comemorativa de 40 anos do shopping, e deve encantar o público ao trazer dois grandes nomes da Música Popular Brasileira, abraçando diferentes gerações. Caetano, vale sublinhar, faz parte da história do Iguatemi. O ícone fez show em comemoração ao aniversário de 25 anos do empreendimento, em 2007.

O I’Music volta ao calendário cultural de Fortaleza e promete um encontro do público cearense com as estrelas da MPB e do rock nacional. Após a noite de abertura, o evento segue nos dias 2 e 3 de julho. No sábado, tocam Os Paralamas do Sucesso, Frejat, Biquini Cavadão e um show especial de Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos.

No domingo, quem se apresenta é Vanessa da Mata, Jorge Ben Jor e o evento recebe, com exclusividade, a turnê de sucesso internacional "Irmãos", estrelada por Alexandre Pires e Seu Jorge.

Ingressos

A ação promocional para adquirir os ingressos começou no último sábado (2), com uma mecânica que privilegia os clientes do shopping. A cada R$100 em compras em todas as lojas do Iguatemi Bosque e do marketplace Iguatemi Bosque Digital + R$90, o público garante acesso para curtir um dia do evento.

Os tickets poderão ser trocados na loja exclusiva do I'Music, localizada no piso térreo, ao lado do Outback. Também haverá venda nos valores de R$300 (inteira) e R$150 (meia entrada).



Programação

Sexta-feira, 1º de julho

Caetano Veloso

Roberta Sá

Sábado, 2 de julho

Biquini Cavadão

Paralamas do Sucesso

Frejat

Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos

Domingo, 3 de julho

Vanessa da Mata

Jorge Ben Jor

Alexandre Pires e Seu Jorge

