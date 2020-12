Brad Pitt terá alguns dias com apenas três de seus filhos no Natal

Brad Pitt, 57, vai passar ao menos alguns dias com três de seus filhos, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne, enquanto sua batalha pela guarda das crianças com Angelina Jolie, 45, continua. O ex-casal tem seis filhos: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e os gêmeos Knox e Vivienne, 12.

O ator poderá ficar com as crianças em dois ou três dias durante o Natal, segundo o Us Weekly. Uma fonte do site americano o ex-casal discutiu sobre passar as férias como uma das família quando eles estavam "se dando bem no início deste ano, mas planos desde então mudaram".

"Brad e Angelina são igualmente responsáveis pelo drama sem fim", acrescenta a fonte. "Infelizmente, seus filhos enfrentam os efeitos colaterais."

A pandemia de coronavírus atrapalhou as habituais viagens de Jolie este ano e que ela "queria fazer trabalho humanitário fora dos Estados Unidos, mas precisa da permissão de Brad para levar as crianças".

Enquanto isso, a briga pela custódia dos filhos está na Justiça. Ambos já selecionam as testemunhas que devem depor em juízo. Entre eles estão psicólogos, agentes de segurança e ex-colegas de cena no cinema.

Pitt resolveu chamar a atriz Jillian Armenante, colega da própria Angelina Jolie no filme "Garota Interrompida" (1999), o assistente pessoal da ex-mulher Michael Ofstedahl e alguns psicólogos infantis.

Tanto Angelina quanto Pitt convocaram pessoas repetidas. Dentre elas a médica Alyce LaViolette, que é especialista em violência doméstica, o segurança Ross Foster, que trabalhou no filme "Junto ao Mar" (2015), e William Thiel, dono de uma empresa de segurança. Nenhum dos filhos deles prestará depoimentos.

Uma fonte à revista US Weekly disse que Jolie faz jogo duro pela custódia. "Brad quer a custódia física e legal compartilhada das crianças, mas Angelina tem sido contrária a essa ideia. Ela só concordará em falar sobre um acordo se o lar das crianças não for Los Angeles. Os filhos mais novos estão na escola em Los Angeles, algo que Angelina sempre foi contra. Eles, inclusive, estão ansiosos para as aulas presenciais [em meio à pandemia da Covid-19]", disse.

De fato, o ex-casal de Hollywood tem altos e baixos. Em março, por exemplo, segundo uma fonte ao site Hollywood Life, Angelina estava 'encantada e apaixonada' pela forma como seu ex-marido tratava os seis filhos. Angelina também estava encantada com a frequência com a qual Pitt se mostrava interessado em participar da vida escolar dos meninos.

Mas nem sempre a relação foi tão boa. Chamados na internet pelo apelido de Brangelina, Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens do longa de ação "Sr. e Sra. Smith", em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte.

Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião. O casal passou por um divórcio pouco amigável.

Briga por pensão

O ex-casal também ainda não entrou em acordo em relação à pensão paga por Brad Pitt aos filhos. Angelina fez uma reclamação formal de que o ator não estaria pagando toda a pensão devida.

Brad Pitt reagiu, e os advogados do ator entraram com um documento em uma corte de Los Angeles argumentando que Pitt pagou mais de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões) em pensão aos filhos nos últimos dois anos, além de emprestar US$ 8 milhões (cerca de R$ 30 milhões) para a compra da casa onde Jolie vive com as seis crianças, segundo o site TMZ, que diz ter tido acesso aos papéis.

Os advogados de Pitt dizem que a atriz está usando truques para manipular a imprensa a seu favor e que apresenta documentos na corte como um esforço "calculado para aumentar o conflito". Segundo eles, Pitt paga em dia a pensão e Jolie sabe disso.

A advogada da atriz, Samantha Bley DeJean, apresentou à Corte Superior de Los Angeles uma reclamação de que Pitt "não deu nenhuma contribuição significativa em pensão" e alegando que Jolie pretende pedir uma ordem judicial para que o ex-marido pague os valores que deve nesse período.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?