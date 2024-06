Baile de Debutantes do São João de Maracanaú realiza sonho de adolescentes cearenses

Dia de princesa com maquiagem, vestido, mimos e até valsa. O Baile de Debutantes do São João de Maracanaú ocorreu neste sábado (15) e realizou o sonho de 34 jovens da cidade de terem uma festa de 15 anos.

Elas foram introduzidas ao público presente e tiveram momentos de destaque na festa. Elas ainda dançaram valsa com o apresentador e ex-BBB Lucas Fernandes.

O momento contempla meninas de Maracanaú que completam 15 anos em 2024, são estudantes da rede pública. A noite também contou com duas jovens em situação de vulnerabilidades protegidas pelo município e moradoras de abrigos, que puderam viver a experiência de ter um baile.

Entre a diversidade de vestidos, penteados e maquiagens, familiares também puderam acompanhar o momento ao lado de suas filhas.

Essa foi a segunda edição do baile, que foi destacado pelo secretário de Gestão, Orçamento e Finanças de Maracanaú, Gerson Cecchini. "Elas passaram hoje a tarde toda no salão de beleza, fazendo um sonho ser realizado dentro do São João de Maracanaú, e no domingo nós vamos fazer o casamento com 41 casais que também são pessoas humildes que não têm condições de ir ao cartório para pagar o seu documento para ser registrado o seu casamento. Realmente esse ano 2024 está sendo um ano histórico", avalia o gestor.

Noite mágica

Julianny Vitória foi uma das debutantes e aproveitou o momento com a prima e uma amiga de colégio. A estudante se disse realizada com a oportunidade e expressou sua gratidão durante o evento.

“Está sendo um momento muito especial para mim. Estou muito grata por ser uma das selecionadas porque sei que tem muitas meninas que não tem como ter uma festa. E ter tudo isso aqui que tá tendo, né? É um momento que eu nunca vou esquecer", comemora.

Maria Luísa Fernandes celebrou como debutante ao lado da prima e celebrou ter sido uma das 34 escolhidas: "Achei uma ótima ideia eles fazerem essa oportunidade para a gente"

Jennifer Nascimento foi uma participante que com brilho nos olhos definiu seus sentimentos: “Eu queria muito esse dia, sempre foi meu sonho e eu estava muito ansiosa”, conta a debutante.

A mãe dela, a costureira Rafaelle Nascimento, de 34 anos, falou da emoção de ver a filha ter a festa. “Graças a Deus a gente teve a oportunidade, porque eu não teria condição de fazer uma festa de 15 anos para a minha filha, então é uma realização”, celebra.