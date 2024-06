São João de Maracanaú ganha campanha de arrecadação para vítimas das enchentes no RS; veja detalhes

O São João do Maracanaú, considerado o maior evento junino do Ceará, ganhou uma nova campanha para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Segundo a Prefeitura, a iniciativa coletará itens não-perecíveis durante a programação das festas no Município, que vão até o dia 23 deste mês.

Para doar, é necessário encontrar um ponto de arrecadação. Os estandes de coleta estarão espalhados pela cidade cenográfica do evento. Toda a logística de arrecadação e envio dos itens para o RS será organizada pelo Banco de Alimentos de Maracanaú, equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional vinculado à Secretaria de Assistência Social (Sasc).

Inicialmente, a Campanha "Maracanaú Chega Junto" tinha por objetivo arrecadar gêneros alimentícios para as famílias em situação de insegurança alimentar no Município. No entanto, neste primeiro momento da campanha institucional, as doações serão destinadas para as vítimas das enchentes do RS.

Este ano, o São João do Maracanaú acontece em um novo espaço, localizado na avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial. Mais de um milhão de pessoas são esperados nos festejos, que teve início no dia 31 de maio.