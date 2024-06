João Gomes compra carro de luxo de meio milhão, e mãe chora emocionada; veja vídeo

O cantor João Gomes compartilhou com os fãs mais uma conquista da vida pessoal. Ao lado da mãe, da esposa e do filho, ele publicou uma série de stories no Instagram — na noite de segunda-feira (10) — mostrando a compra de um carro de luxo. O forrozeiro adquiriu um Chevrolet Silverado 2024.

O veículo conta com motor V8, transmissão AT de 10 velocidades e tração 4x4 com reduzida. Conforme o site da Chevrolet, o carro conta com versão de entrada no valor de R$ 529 mil.

Assista:

Kátia Gomes, mãe do cantor, se emocionou ao ver a conquista do filho: "A bicicletinha cresceu foi muito. Deus seja louvado! Deus é Deus. Quando eu penso que meu filho sai às pressas na bicicletinha e eu com medo de acontecer um acidente...".

Ainda na mesma noite, João Gomes levou Ary Mirelle e o filho Jorge para um passeio no novo carro pelo condomínio onde moram.