Conheça o trabalho de Lazzaro Gamma, filho da principal voz da banda Lagosta Bronzeada; assista

Com pouco mais de um ano e meio vivendo de shows, o jovem cantor Lazzaro Gamma, 22, filho da cantora Lana Gamma — voz da banda Lagosta Bronzeada — está seguindo os passos da mãe no forró. Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — no São João de Maracanaú, o forrozeiro falou sobre o trabalho na música.

Atualmente, o cantor divulga álbum promocional com 12 faixas, sendo regravações e músicas autorais. Ele trabalha como música principal, a canção "Tudo Que Faz Mal é Bom".

Assista à entrevista:

O jovem forrozeiro se apresentou pela segunda vez no São João de Maracanaú neste ano. No bate-papo, Lazzaro falou sobre o gosto que tem em seguir na música como os familiares: "é um prazer imenso continuar esse legado da família que já tem mais de 25 anos de história".

Sobre ter o trabalho ligado ao nome da mãe, Lazzaro conta que não entende a situação como um problema. "Para mim é uma honra, uma felicidade. Uma mulher como ela eu não poderia ter vergonha de ser ligado. De certa forma, também facilita o reconhecimento das pessoas".

Por fim, Lazzaro conta que os shows dele são marcados por músicas da atualidade e também com canções românticas.