Cantor de dupla sertaneja descobre tumor cerebral após sofrer convulsão

O cantor gaúcho Augusto, dupla do cantor Rafael, surpreendeu os fãs com a notícia sobre o diagnóstico de uma doença. Na noite dessa terça-feira (11), ele publicou nota sobre a descoberta de um tumor cerebral.

Conforme nota da dupla, publicada no Instagram, o exame que encontrou o tumor foi feito após Augusto não se sentir bem no fim de maio. "No último dia 31 de maio, o cantor Augusto, da dupla Augusto e Rafael, passou mal e acabou sofrendo uma convulsão", diz o comunicado.

Conforme a equipe dos cantores sertanejos, nos próximos dias, Augusto será submetido a uma cirurgia.

Shows suspensos

Por conta do estado de saúde do cantor, a dupla suspendeu os shows agendados para os meses de junho, julho e agosto.

Rafael, dupla de Augusto, chegou a publicar nota em apoio ao amigo de palco. "Toda luta, toda glória em nome de Jesus. Vamos passar por mais um obstáculo. Afinal, ninguém disse que seria fácil, não é mesmo? Deus ilumine o meu parceiro e toda sua família. Te amo, meu primeira".

Quem são Augusto e Rafael?

Augusto conheceu Rafael Schaab, 24, há sete anos, em uma festa da cidade gaúcha de Dois Irmãos, e logo eles formaram uma dupla. Começaram tocando para amigos, em barzinhos.

Em 2018, com o que ganhavam na noite, eles compraram a letra "Dona Chica" de um compositor goiano. Gravaram a música, mas não gostaram muito do resultado final e acabaram deixando a gravação engavetada.

Com a pandemia de Covid-19, a quantidade de shows diminuiu e a música ficou esquecida. Até o ano passado, quando decidiram gravar um DVD para alavancar a carreira e incluíram a música no repertório. O clipe da produção soma mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.