Atriz Cláudia Abreu faz curso sobre romance com escritora cearense Socorro Acioli

Presença ilustre em curso de escritora cearense. Conhecida por papéis de destaque no teatro, cinema e televisão, a atriz Cláudia Abreu será aluna de Socorro Acioli no curso "O romance: Roteiro e prática de escrita". As aulas iniciam nesta segunda-feira (20) e são ofertadas pela editora Companhia das Letras.

A partir do roteiro de trabalho dos livros "A cabeça do santo" e "Oração para desaparecer" – mais novo livro de Socorro, com lançamento previsto para outubro deste ano – a formação propõe uma análise prática das etapas de escrita de um romance, contemplando Tema, Narração e Estrutura.

Além de protagonizar produções importantes e ter entrado no imaginário popular com personagens como Heloísa, de "Anos Rebeldes" (1992); Laura, de "Celebridade" (2003); e Chayenne, de "Cheias de Charme" (2012), Cláudia Abreu vem se aventurando na escrita há algum tempo.

Legenda: Atualmente, Cláudia está rodando o Brasil com o primeiro monólogo, em homenagem à escritora Virginia Woolf Foto: Divulgação

Ela é criadora e roteirista da série "Valentins" (2017), primeira empreitada da artista no desenvolvimento de roteiros. Além disso, atualmente está rodando o Brasil com o espetáculo "Virginia", sobre a vida da escritora Virginia Woolf (1882-1941). O trabalho também é idealizado, roteirizado e interpretado por ela, sendo o seu primeiro monólogo.

Honra e alegria

Nas redes sociais, Socorro Acioli festeja a presença de Cláudia no curso. "Uma das alunas, para minha honra e alegria", mencionou. "A Cacau é uma escritora talentosa, para teatro e cinema. Estou torcendo muito para que, em breve, venha um romance".

Foto: Reprodução/Instagram

A formação é oferecida de forma on-line, e as aulas acontecerão ao vivo por meio de reunião por videoconferência no Zoom. No total, serão quatro encontros, indo até o dia 31 de março. O investimento é de R$340.

Segundo Socorro, ainda há vagas para pessoas interessadas. Inscrições neste link.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil