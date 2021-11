Aracati retoma atividades culturais e turísticas com exposição do artista plástico Aldemir Martins

Autodidata, Aldemir Martins (1922-2006) fez a própria arte romper fronteiras, elevando a produção brasileira no segmento a outro patamar. Nascido no Vale do Cariri, interior cearense, é ele o grande homenageado da mostra que entra em cartaz nesta sexta-feira (12) no Espaço das Artes, localizado em Aracati.

Leia também É Hit Solange Almeida, Dorgival Dantas e Waldonys são atrações gratuitas em Festival no Aracati

Intitulada "Aldemir Martins - Sinfonia cearense", a exposição fica disponível para visitação até janeiro do próximo ano, de forma gratuita. Além de dar início às comemorações do centenário de nascimento do artista plástico, o trabalho marca a retomada das atividades culturais e turísticas do município onde estará sediada.

Legenda: Obra "A Grande Flor", de 1972 Foto: Divulgação

O acervo disponibilizado é vasto, cobrindo boa parte da produção de Aldemir. O ilustrador, pintor e escultor foi um dos grandes nomes da arte no século XX, tendo participado ativamente de vários movimentos e iniciativas importantes. Como exemplos, tem-se o VI Salão Nacional de Arte Moderna e a IV Bienal de São Paulo de Pintura, na qual recebeu o título de Melhor desenhista do Brasil.

Obras do caririense também integram o acervo da Fundação Edson Queiroz e estiveram presentes em mostras da instituição, por meio do Espaço Cultural Unifor. Entre elas, está “Da Terra Brasilis à Aldeia Global – 2ª Edição”.

O alcance da produção de Martins, de caráter notadamente nordestino – vide o uso de cores que remetem à nossa realidade, bem como o aprofundamento de temas pertinentes à região – foi além-Brasil. As obras do pintor também estiveram em outros países, consolidando a presença e relevância dele no cenário artístico mundial.

Recanto da memória

Lugar que abrigará a mostra, o Espaço das Artes é fruto da restauração do antigo casarão do Barão de Messejana, ao lado do Museu Jaguaribano, na Rua Grande de Aracati. O equipamento foi inspirado no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e concebido para receber exposições itinerantes e eventos culturais, além de possuir um acervo próprio.

Legenda: Obra sem título, de 1983 Foto: Divulgação

Com mais de mil metros quadrados, pertenceu inicialmente a José Barroso de Melo, comerciante pernambucano, e foi local de nascimento do bisavô do escritor cearense Gustavo Barroso (1888-1959), terceiro ocupante da cadeira número 19 da Academia Brasileira de Letras.



Serviço

Exposição "Aldemir Martins - Sinfonia cearense"

Em cartaz a partir desta sexta-feira (12), no Espaço das Artes (Av. Cel. Alexanzito, 757, Centro, Aracati - CE). Entrada gratuita. Visitação: de 12 a 14 de novembro, das 16h às 23h, durante o 4ª Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati; após o festival, de terça a domingo, de 9h às 20h; sextas e sábados, de 9h às 22h; domingos, de 16h às 22h

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?