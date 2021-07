Após criar perfil literário na web, cearense de 10 anos lança seu primeiro livro infantil

Há um ano, apresentávamos aqui a história da pequena Taís Assis, que vivenciando todos os desafios inerentes à pandemia de Covid-19, decidiu “viajar” o mundo por meio de obras literárias. Com o perfil no Instagram @passaporte.magico, ela embarcou nessa aventura que resulta agora em uma estação mais que especial: espacial! É que, aos 10 anos, a cearense lança hoje (9/7), em live às 19h, seu primeiro livro, “A astronauta Mila”.

A sementinha para este novo projeto começou nas aulas que Taís teve em 2020 sobre o gênero ficção científica. Os estudos a levaram a escrever vários textos a respeito.

“Um dia, peguei um caderninho que mamãe me deu e comecei essa redação sobre uma astronauta mulher, que seria a única da estação espacial e não era muito acreditada por conta disso”, lembra a jovem escritora.

Legenda: "A astronauta Mila" aborda questões como sonhos e empoderamento feminino Foto: Larisse Assis

Na ocasião, a mãe, Larisse Assis, e o pai, Leonardo César, logo identificaram o potencial daquela história. “Taís ainda não tinha noção de que seu texto era inspirador, maduro para a sua idade, mas ao ouvir nossas impressões, passou a querer publicar”, lembra Larisse, que atua como advogada, mas também já estudou um pouco de Jornalismo.

Processo

De início, a publicação foi um pouco protelada em virtude dos afazeres do dia a dia, mas, diante da insistência da garota, os pais viram que não poderiam perder aquele entusiasmo infantil.

Em março de 2021, Larisse buscou uma facilitadora literária, a Carol Neto, do IG @leve.adiante_literatura, que reside em São Paulo e é uma entusiasta na causa criança autora. Juntas, elas elaboraram cada ponto, a exemplo de quem ilustraria a obra, qual seria o tamanho, enfim, todos os detalhes.

Legenda: As ilustrações do livro são de Vanessa Alexandre

Larisse Assis Advogada O livro é uma publicação independente e foi maravilhoso vê-lo nascer dentro de casa, ver o texto ganhando vida com as ilustrações... Foi um processo cansativo, trabalhoso, oneroso, mas nos trouxe muita satisfação”, admite a mãe.

Taís, por sua vez, diz estar muito feliz e orgulhosa de si mesma, especialmente por poder compartilhar a sua mensagem com mais pessoas e neste outro formato.

Taís Assis Criança autora As mulheres podem ser tudo que elas quiserem, astronautas, cientistas e a gente não pode desistir dos nossos sonhos”, defende.

Inspiração

A atuação no IG @passaporte.magico, que hoje já tem mais de 5 mil seguidores, foi decisiva para Taís desenvolver o próprio sonho de mudar o mundo por meio da leitura.

Durante este último ano, ela viveu muitas trocas literárias, conheceu amigos que lhe indicaram livros, fez lives com escritores e leu bastante.

Obras como “João, Joãozinho, Joãozito - o menino encantado”, do escritor Claudio Fragata, que traz a infância de João Guimarães Rosa; “O anel mágico da tia Tarsila”, escrito pela sobrinha de Tarsila do Amaral, também chamada Tarsila; e uma coletânea sobre algumas personalidades, como Coco Chanel e Mahatma Gandhi estiveram entre as leituras de Taís.

Legenda: O livro "A astronauta Mila" encontra-se à venda em Fortaleza Foto: Larisse Assis

Essas experiências logo impulsionaram-na a escrever. “Eu vi algumas crianças que já escreviam livros e percebi que todo mundo é escritor, só que a maioria não publica”, diz.

A tiragem inicial de “A astronauta Mila” foi de 250 exemplares, mas foi tão bem acolhido, que, em menos de um mês, já foi adquirido por pessoas em 15 estados brasileiros e há poucas unidades restantes.

Larisse Assis Advogada Acredito que o livro tenha sido o coroamento de todo esse projeto de estímulo à leitura que ela desenvolve no @passaporte.magico. Sinto Taís muito mais confiante e destemida, tal como sua personagem Mila”, reconhece a mãe.

“Nós, como pais, acreditamos que é só o começo dessa caminhada na literatura, mas a deixamos livre para decidir se é isso que ela deseja. De certeza, só temos que qualquer passo ou decisão que ela tome, estaremos aqui como estimuladores e fãs incondicionais”, finaliza Larisse.

Serviço

> Live de lançamento do livro “A astronauta Mila”: hoje (9/7), às 19h, no perfil @passaporte.magico no Instagram. Taís conversa com Juju, Stellinha e Vanessa Alexandre (ilustradora do livro).

> Evento de lançamento: dia 14, às 19h, no mesmo IG. Taís conversa com Andressa Ojeda, aspirante à primeira astronauta brasileira

Como adquirir

O livro custa R$ 45 e a venda é feita diretamente pelo link na bio nos Igs @passaporte.magico e @aastronautamila. Em Fortaleza, pode ser adquirido nas filiais do Kumon Washington Soares, Dionísio Torres, Iguatemi e, na livraria Benfica, situada no Shopping Benfica.