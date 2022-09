Aos oito anos, "B do Passinho" faz sucesso na internet com coreografias de passinho de funk e brega

Óculos espelhado, cabelo platinado e muito molejo. Sucesso da internet com 40 mil seguidores só no Instagram, B do Passinho encanta pela idade e o traquejo com o famoso passinho de brega funk. Os vídeos do menino de 8 anos viralizaram nas redes sociais, fazendo dele um dos nomes expoentes da dança em Fortaleza.

Nascido e criado na periferia de Fortaleza, no Cais do Porto, Bruno Bernardo Morais dança desde os três anos de idade inspirado no cantor Léo Santana, mas só aos seis anos conheceu o passinho. “Um dia, eu tava vendo vídeos no YouTube, aí tentei fazer a mesma coisa e consegui. Chamei minha mãe pra gravar e coloquei no Instagram”.

Em pouco tempo, o menino começou a fazer sucesso, reproduzindo as danças do TikTok e criando as próprias coreografias. Onde ele aprende? Tudo foi sozinho na internet, diz ele.

A habilidade com a tremidinha, o passo do ombrinho ou o reverse, alguns passos de brega funk, surpreende para a pouca idade de Bruno, e são vários os comentários do tipo “esse menino dança muito” ou pedidos de outras ‘dancinhas’.

Legenda: Bruno quer, com a dança, dar uma vida melhor para a família Foto: Kid Junior/SVM

E, para ele, a dança é diversão. Embora esteja presente como jurado nos campeonatos de passinho que acontecem pela cidade, Bruno conta que nunca duelou, nem quer. “Eu não gosto muito de competir não, eu gosto mesmo é de dançar”.

Para ele, além de hobby, a internet é uma oportunidade e pretende seguir com a carreira de digital influencer. Perguntado sobre o que deseja conquistar, Bruno é objetivo:

Bruno Bernardo estudante “Muita coisa, melhorar a vida da minha família”.

Nova rotina de fama

Com a viralização e a fama, Bruno viu a rotina mudar. Hoje, diariamente frequenta a escola pela manhã, mas as gravações das dancinhas e de publicidades, e presenças em eventos com MCs são parte do dia a dia do menino.

De acordo com a mãe de Bruno, Rogeane Morais, de 24 anos, o número de seguidores foi crescendo quando começou a conhecer outros famosos do meio, como a MC Drica, uma cantora de funk de São Paulo.

“Toda vida que eles vêm pra Fortaleza, chamam o Bruno pra fazer presença e participar dos shows. Todo mundo gosta muito e fica impressionado pela idade dele, faz o maior sucesso”.

Legenda: A mãe de Bruno, Rogeane, é que gerencia a carreira do menino Foto: Kid Junior/SVM

Apesar disso, Rogeane afirma que o garoto não tem noção da quantidade de pessoas que assistem aos vídeos dele. “A gente percebe que nem com as outras pessoas que são famosas, ele percebe. Quando ele começou, tem uns dois anos, e a gente vai só mantendo dessa forma, no padrão dele”, conta.

Além de mãe, Rogeane virou empresária e gerenciadora das redes sociais de ‘B’. “Faço vídeo, edito, levo pra todos os lugares. Várias pessoas já entraram em contato comigo pra empresariar ele, mas ainda é muito criança, não dá pra fazer muito mais”.

Adultização

Embora faça dancinhas consideradas adultas, a mãe de Bruno conta que isso não influencia na infância do menino. “Ele não é nada do que ele dança, ele se deixa levar pelo som, mas ele nem imagina a maldade que tem naquelas letras. Ele gosta de desenhar, de jogar bola, ele é uma criança”.

Rogeane Morais “Parece até mentira, mas ele chega nesses lugares, de festa, que é um ambiente adulto, a gente chega, faz o trabalho dele e vai embora. É muito cuidado, tem lugar que nem permite, mas como eu sempre vou dá certo. Estou sempre com ele, atenta”.