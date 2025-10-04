Polícia prende três suspeitos pela morte do advogado Luiz Fernando Pacheco em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta sexta-feira (3), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, encontrado inconsciente em uma rua da região central da capital na última terça-feira (30).

O advogado, conhecido por atuar no caso do Mensalão e por integrar o grupo Prerrogativas, não resistiu aos ferimentos após ser socorrido à Santa Casa.

Segundo as investigações conduzidas pela delegada Gabriela Lisboa, do 4º Distrito Policial (Consolação), o casal e o homem presos são investigados por latrocínio, crime que une roubo e homicídio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Pacheco é abordado por um casal nas proximidades das ruas Maranhão e Itambé, em Higienópolis.

Veja também País Sobe para 113 registros de intoxicação por metanol País Antídoto contra metanol chegará do Japão ao Brasil em regime urgência

Nas gravações, o advogado tenta impedir o roubo, mas é agredido com um soco na cabeça e cai desacordado na calçada. Em seguida, os suspeitos fogem levando o celular e o relógio da vítima.

O terceiro homem, apontado como cúmplice, não aparece nas imagens, mas teria auxiliado o casal antes e depois do crime.

De acordo com a delegada, os suspeitos já eram conhecidos por praticar furtos e roubos na região, geralmente abordando pessoas que saíam de bares durante a madrugada.

O caso

Na noite de terça-feira (30), Pacheco foi encontrado por uma pessoa que passava pela Rua Itambé e acionou o Samu e a Polícia Militar ao perceber que o homem convulsionava e apresentava dificuldades para respirar.

Sem documentos, ele foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde morreu horas depois. O corpo só foi identificado na manhã de quinta-feira (2).

Quem era o advogado Luiz Fernando Pacheco

Luiz Fernando Pacheco tinha mais de 30 anos de carreira na advocacia e era reconhecido por sua atuação em casos de grande repercussão nacional.

Foi defensor do ex-deputado José Genoino (PT-SP) durante o julgamento do Mensalão em 2012 e participou da fundação do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e do grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados em defesa das garantias constitucionais.

O advogado também ocupou cargos de destaque na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), onde presidiu a Comissão de Prerrogativas e atuou como conselheiro seccional e federal.

Nos últimos anos, Pacheco comandava o escritório Luiz Fernando Pacheco Advogados, localizado no bairro do Itaim Bibi, na zona sul da capital.

A Polícia Civil segue apurando se há outros envolvidos no crime e busca entender se os suspeitos já haviam monitorado a vítima antes do ataque.