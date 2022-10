Polícia Civil do RJ pede prisão preventiva do ator José Dumont por estupro de vulnerável

O ator José Dumont, 72 anos, investigado por estupro de vulnerável, teve prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) neste domingo (16). Preso em flagrante em setembro, com material pornográfico infantojuvenil, ele foi solto pela Justiça carioca na última quarta-feira (12).

O novo pedido foi feito pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Atualmente, o ator é monitorado por tornozeleira eletrônica.

“O pedido nesse momento se deve ao avanço da investigação, que reuniu evidências para comprovar o estupro de vulnerável. Este foi o fato que motivou as primeiras apurações envolvendo o ator, mas, na época, a equipe da delegacia só obteve um mandado de busca e apreensão para a residência”, informou a PCRJ.

De acordo com a corporação, a DCAV aguarda o deferimento do pedido pela 33ª Vara Criminal para que o mandado de prisão possa ser cumprido, evitando que Dumont “represente risco para outras crianças e adolescentes”.

Investigação contra o ator

José Dumont foi preso em flagrante no dia 15 de setembro, acusado de armazenar conteúdo de pornografia infantil - segundo ele, como parte de um estudo de personagem para um trabalho - e manter relações sexuais com uma criança de 12 anos.

Naquele dia, a Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do artista, onde os agentes encontraram imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças.

O ator estava no elenco da novela “Todas as Flores”, do Globoplay, e atuou em “Velho Chico” e “América”, além de ter feito parte do elenco de produções da Record TV, como “Caminhos do Coração” e “Ribeirão do Tempo”.