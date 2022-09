Mãe de menino que teria sido abusado por José Dumont se pronuncia: 'que ele pague pelo que fez'

A mãe do menino abusado por José Dumont revelou surpresa ao descobrir o abuso praticado pelo ator contra o filho. Em entrevista ao Jornal da Record, ela contou que a família era próxima do artista e agora o garoto passa por um tratamento psicológico.

Ela destacou ainda que se sentiu enganada pelo ator, que costumava dar presentes ao filho dela.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), responsável pela prisão, detalhou que ação ocorreu "pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo".

A primeira pergunta feita para mãe foi sobre o dinheiro que o ator teria dado a vítima como forma de ajudar a família. Ela soube do valor, mas afirmou que pensava se tratar de uma bondade e garantiu que não sabia dos abusos e que nunca notou nada de errado no garoto.

Presentes ao garoto

A testemunha acrescentou ser comum que o paraibano presenteasse o garoto. "Ele dava [presentes] na minha frente, sempre na minha companhia. Meu filho estava próximo de mim", declarou.

Ao programa Balanço Geral, exibido no mesmo dia, ela declarou que o filho "nunca foi" à casa do ator, mas que José era cliente do comércio da família. "O único momento que eles se distanciavam um pouco de mim, eles saiam um pouco de mim, eram pequenos passos, que ele ia levar ele até a portaria", garantiu.