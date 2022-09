José Dumont contrata mesmo advogado do caso Daniella Perez para defesa

O ator José Dumont, de 72 anos, contratou o escritório do advogado Arthur Lavigne, que atuou como assistente de acusação no caso de Daniella Perez, conforme o portal Notícias da TV. A equipe do profissional deverá defender o artista global, que já pediu a revogação da prisão provisória.

Dumont foi preso em flagrante com vídeos de pornografia infantojuvenil, no Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro, por armazenar vídeos de pornografia infantojuvenil no celular e no computador pessoal. A prática é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O escritório Arthur Lavigne Advogados Associados já atendia Dumont com outros assuntos jurídicos, mas nada relacionado ao caso associado à pedofilia. No último dia 15, os advogados foram acionados após a polícia executar o mandado de busca e apreensão na casa dele.

A equipe tem falado apenas nos autos do processo. O Notícias da TV ainda acrescentou que um pedido de habeas corpus foi negado pela Justiça e que recurso do caso será julgado na 3ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro em breve.

Lavigne no caso de Daniella Perez

A atriz Gloria Perez contratou Lavigne para auxiliar na condenação de Guilherme de Pádua e Paula Thomaz. Os dois foram responsáveis por matar a tesouradas, em 28 de dezembro de 1992, a atriz Daniella Perez, de 22 anos.

Lavigne contribuiu na busca de provas que sustentam a versão oficial do crime, defendida pela família. Em 2017, o advogado foi homenageado por um personagem da novela "A Força do Querer", escrita por Gloria.

Além disso, Arthur Lavigne também é conhecido por ser pai da produtora cultural Paula Lavigne, casada com o cantor Caetano Veloso desde 1986.

Prisão em flagrante de José Dumont

O ator foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O site Notícias da TV apontou que José Dumont é suspeito de ter mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira.

Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação do ator com o adolescente. O registro serviu de base para a investigação policial, e oficiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Dumont.

Segundo o delegado Marcello Braga, o ator se valeu dos seus mais de 40 anos de carreira para atrair a atenção de um fã adolescente, por quem desenvolveu um relacionamento próximo e oferecia "ajuda financeira e presentes".

Marcello Braga Delegado "Valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para, a partir daí, fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância".

Ele foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça. A investigação corre sob sigilo, e a defesa do ator ainda não se pronunciou sobre a prisão.