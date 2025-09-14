PF prende oito pessoas por ataques hackers a sistema financeiro; prejuízo chega a R$ 1,2 bi

A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, oito pessoas suspeitas de integrar organização criminosa responsável por ataques hackers contra o sistema financeiro nacional. O grupo seria responsável pelo desvio de R$ 1,2 bilhão em duas ações contra instituições financeiras.

No momento da prisão, nesta sexta-feira (12), os suspeitos se preparavam para um novo ataque, dessa vez à Caixa Econômica Federal. Eles foram localizados em um imóvel em São Paulo de posse de um notebook roubado da Caixa, que teria acesso remoto ao sistema interno da instituição.

A organização é suspeita de praticar fraudes contra instituições bancárias. Eles desviam recursos de contas de Arranjo de Pagamento Instantâneo, mais conhecido como Pix, que as instituições mantinham junto ao Banco Central.

Nos últimos meses, foram registrados, pelo menos, dois ataques hackers com desvios milionários. O primeiro foi a uma empresa que presta serviços de tecnologia da informação e conecta empresas do setor financeiro ao Banco Central.

O ataque, realizado no final de julho, foi responsável pelo desvio de R$ 800 milhões. No segundo, o alvo também foi uma empresa de tecnologia e o grupo conseguiu desviar R$ 710 milhões. Contudo, o Banco Central conseguiu recuperar R$ 583 mi por meio de bloqueio de remessas.

Segundo nota da Polícia Federal, as oito pessoas presas podem responder pelos crimes de organização criminosa e tentativa de furto qualificado por meio eletrônico.

"As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e a Polícia Federal reafirma seu compromisso no combate às fraudes eletrônicas e à proteção do sistema financeiro nacional", finaliza a nota.