Passageiro vandaliza aeroporto de Pelotas e agride funcionário após perder voo no Rio Grande do Sul

Após perder um voo, um homem agrediu um funcionário e vandalizou o aeroporto de Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul. Em seguida, fugiu do local com seus filhos e sua esposa. A polícia civil investiga o caso.

Veja também País Oito homens picham prédio em SP, não conseguem descer e são presos País Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, tem habeas corpus negado pelo STF

O caso ocorreu no último domingo (9), segundo a assessoria de comunicação do aeroporto. O passageiro, cliente da Voepass Linhas Aéreas, viajaria com a família para Florianópolis, em Santa Catarina.

Agressão

O problema começou quando o passageiro chegou após o horário limite de embarque e, por isso, não tinha permissão para acessar a aeronave. Ao ser barrado, o passageiro deu um soco em um dos funcionários, invadiu a sala deles pela área de balanças, quebrou as janelas e também a porta de acesso ao terminal.

Após a agressão, o funcionário do aeroporto recebeu atendimento médico e passa bem, apesar de ter recebido pontos e atestado médico.

A companhia aérea divulgou, em nota, que "se solidariza com o colaborador da Voepass, e já se colocou à disposição para apoiá-lo no que for necessário, repudiando qualquer tipo de ação violenta, especialmente em situações nas quais os protocolos de segurança estão sendo aplicados".