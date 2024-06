Namorado de 'cigana' diz ter visto suspeitas moerem remédio para por no brigadeirão de empresário

O namorado da influenciadora Suyany Breschak, conhecida como “cigana Esmeralda”, disse ter presenciado ela e a psicóloga Júlia Pimenta moendo os medicamentos usados para matar o administrador de imóveis Luiz Marcelo Ormond com um ‘brigadeirão’ envenenado. As informações foram dadas em entrevista ao Fantástico, programa exibido na noite deste domingo (9).

O homem não se identificou. Júlia era namorada da vítima. Conforme a polícia, a “Cigana” seria a mentora do crime.

Legenda: Suyany Breschak e Júlia Cathermol são suspeitas da morte de Luiz Marcelo Antônio Ormond com um 'brigadeirão envenenado' Foto: Reprodução/TV Globo

“Eu não sabia que ela era capaz de fazer uma coisa dessa. De auxiliar alguém a matar outra pessoa”, lamentou o namorado da “Cigana”.

“Vi a Júlia moendo remédio lá de cima da pia lá de casa. Entendeu? Esfarelando o remédio. Elas pegaram esses pozinhos do remédio que estava virando pó, colocavam tipo no saquinho de sacolé. Dava um nó, guardou”, afirmou o homem.

ENTENDA O CASO DO 'BRIGADEIRÃO ENVENENADO'

Legenda: Suspeita não mencionou outro relacionamento em depoimento às autoridades Foto: Reprodução/TV Globo

A morte de Luiz Marcelo passou a ser investigada no último dia 20 de maio, quando vizinhos do empresário começaram a sentir um cheiro forte vindo do apartamento da vítima, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Ainda segundo o G1, a necropsia não foi capaz de determinar a causa da morte de Luiz Marcelo, mas o exame determinou que ele estava morto há pelo menos três dias quando foi encontrado e que havia uma pequena quantidade de líquido achocolatado no sistema digestivo.

As últimas imagens do empresário com vida foram registradas pelo circuito de segurança do prédio, que registrou momentos de Luiz Marcelo e a namorada, Júlia Andrade Carthemol, no elevador, no dia 17 de maio.

Legenda: Júlia Andrade Carthemol foi presa na noite de terça-feira (4) Foto: Reprodução

Na gravação, divulgada pela TV Globo Rio, é possível ver o empresário e Júlia em dois momentos distintos. Na primeira vez, ele segura um prato onde, supostamente, estava o brigadeirão envenenado. Com roupas casuais e semblante tranquilo, ele e Júlia se beijam. Em outro momento, ele aparece um pouco abatido e parece relatar mal-estar.

Júlia é suspeita de envenenar e matar Luiz Marcelo. Ela se entregou à Polícia e foi presa na noite de terça-feira (4). Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Buss, Júlia era bastante influenciada por Suyany e faria pagamentos mensais a ela.

A cigana teria instruído Júlia a moer o Dimorf, um remédio à base de morfina, para colocar no brigadeirão. “A própria Suyany teria procurado informações sobre a aquisição de tal medicamento”, disse o delegado.